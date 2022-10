‘എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല; ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ പ്രതിയായ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎൽഎയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. എൽദോസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഒളിവിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടാണ്. എൽദോസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. നടപടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എൽദോസിന്റെ വിശദീകരണം ലഭിക്കണം. ഇന്നോ നാളെയോ വിശദീകരണം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിക്ക് തന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ. നിങ്ങളെത്ര ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും അതിലും ഉയരത്തിലാണ് നിയമമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനപ്രതിനിധിയായതിനാൽ തുടർ നടപടിക്കുള്ള അനുമതി തേടി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നിയമസഭ സ്പീക്കർക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു.

യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ സ്ത്രീയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിക്കൽ, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കോവളം പൊലീസ് എൽദോസിനെതിരെ നേരത്തേ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിന്നീട് കേസ് ഏറ്റെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബുധനാഴ്ച മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ, എംഎൽഎ തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ വച്ചു ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി കൂടി യുവതി മൊഴി നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ 376(2)(എൻ) വകുപ്പു കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്, കോവളത്തെ റിസോർട്ട്, കളമശേരിയിലെ ഫ്ലാറ്റ്, പേട്ടയിലെ യുവതിയുടെ വീട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ചു പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് മൊഴി.

