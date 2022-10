'കോൺഗ്രസിനൊപ്പം സിപിഐ ചേരുകയാണോ വേണ്ടത്?';വരുമോ പാർട്ടിയിലും 'ശത്രുനിഗ്രഹം'?

കണ്ണൂരിൽ 1998ൽ നടന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലാണ് പി.കെ. വാസുദേവൻനായർക്ക് പകരക്കാരനായി വെളിയം ഭാർഗവൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാവുന്നത്. അന്നും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പനായിരുന്നു മത്സരസന്നദ്ധനായത്. ചന്ദ്രപ്പന്റെ പേര് നിർദേശിച്ചതാകട്ടെ ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും. സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മത്സരം വേണ്ടിവരുമെന്ന അന്തരീക്ഷം അന്നും സംജാതമായി. തുടർന്ന് ചന്ദ്രപ്പൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം എന്തുകൊണ്ട് താൻ മത്സരിക്കാൻ തയാറായി എന്ന് സംസാരിച്ചു. നിലവിലുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ വീഴ്ചകൾ എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞു. തന്റെ നിലപാടിനൊപ്പമുള്ളവരുടെ എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ പാർട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് താൻ പിന്മാറുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബദൽ രേഖയുടെ പേരിൽ സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറികളുണ്ടായതിന്റെ തീയും പുകയും അടങ്ങിയിരുന്നില്ല കണ്ണൂരിൽ അക്കാലത്ത്. എം.വി. രാഘവൻ പുറത്തേക്കു പോയി. പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായിരുന്ന പി.വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് 1999ൽ മരിക്കുന്നതുവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ കണ്ണൂർ സമ്മേളനത്തിനു പിന്നാലെ സിപിഐയിൽ അടിയൊഴുക്കുകളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. തുടർന്നും പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ തുടർന്നു. എതിരഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടില്ല. ലോക്സഭാംഗവും നിയമസഭാംഗവുമായി. 2010 നവംബറിൽ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വെളിയം ഇടയ്ക്കുവച്ച് പിന്മാറിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായി. ഇത്തവണയും സിപിഐ സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്ന വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെ, മത്സരമില്ലാതെ എല്ലാം പര്യവസാനിച്ചു. അവസാന നിമിഷം വരെ ഉദ്വേഗം നിലനിന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിവാദങ്ങളെപ്പറ്റി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘‘എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജീവവായുവാണ്’’. 1964ലെ പിളർപ്പിന്റെ ഇരയാണ് പാർട്ടി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഇടംകൊടുക്കണമെന്നാണ് സിപിഐ നേതൃത്വം എക്കാലവും താൽപര്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചവരോടുള്ള സമീപനത്തിലും ഇതേ പാരമ്പര്യം തുടരുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലറിയാം. ഇന്ന്, ഒക്ടോബർ 14, മുതൽ 18വരെ വിജയവാഡയിൽ നടക്കുകയാണ് 24–ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്.

∙ ആക്രാന്തം, ആനന്ദലഹരി!

‘ഒരു സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവർ അതു തുറന്നു പറയണം, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എതിർപ്പുകൾ വിദ്വേഷമായി മാറും’– ഇത് തുറന്ന ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സിപിഐയുടെ ആദ്യകാല നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ച നയമാണ്. 1978ലെ ഭട്ടിൻഡ കോൺഗ്രസ് മുതൽ, ഇടതുമുന്നണി എന്ന സങ്കൽപത്തോട് തങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉന്നതശീർഷരായ നേതാക്കൾ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർന്നത്. ആശയപമായ എതിർപ്പുകൾ ഒരു സംഘടനയെ ജീവൻ വയ്പിക്കും. അതേസമയം ഇത്തവണ എതിർപ്പുകൾ വ്യക്തിവിദ്വേഷത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറിയോ എന്നാണ് പ്രവർത്തകർ ചർച്ച ചെയ്തത്.

കാനം രാജേന്ദ്രൻ.

പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ ചിലർക്ക് ‘ആക്രാന്ത’മെന്നും മന്ത്രിമാർ ‘ആനന്ദലഹരിയിൽ ആറാടുക’യാണ് എന്നുമൊക്കെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തുറന്നടിച്ചപ്പോൾ അന്തംവിട്ടത് അണികളാണ്. അച്ചടക്കവും മര്യാദയുള്ള ഭാഷയും പതിവായിരുന്നല്ലോ എന്നും അവർ ചിന്തിച്ചുപോയി. ‘ഞാനിവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാകും’ എന്നാണ് പ്രായപരിധിയുടെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വാർത്തയോട് മുതിർന്ന നേതാവ് കെ.ഇ. ഇസ്മായിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ‘ഞാൻ സെക്രട്ടറിയായി തുടരുന്നതു ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നു കൊടുക്കാൻ അറിയാമെന്നും ക്രമേണ ദഹനശക്തി മെച്ചപ്പെട്ടു കൊള്ളുമെന്നും’ മറ്റും രൂക്ഷമായ വാക്കുകൾ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടെ കാനം രാജേന്ദ്രനും ഉപയോഗിച്ചു. ആശയപരമായ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾക്കു പകരം വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി പ്രവർത്തകർ ഇതിനെ കണ്ടു.

സിപിഐ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണ വാർത്ത വന്നത്. തുടർന്ന് സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കണം എന്ന് സമ്മേളന സ്ഥലത്ത് നിർദേശം ഉയർന്നു. നേതൃത്വം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷം ആ ആവശ്യം കൈയോടെ തള്ളി. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും സെക്രട്ടറി അനുഭാവം കാണിക്കുന്ന ഭരണത്തോടും അതിലെ പങ്കാളികളായ മന്ത്രിമാരോടും തങ്ങൾക്കുള്ള എതിർപ്പുകൾ പറയാനുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പക്ഷം. എന്നാൽ പതിവു രീതികൾ വിട്ട് മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള തുറന്നടിക്കലുകൾ ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷമാണ് നേതാക്കൾക്ക് വരുത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ, സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ സി. ദിവാകരന്റെയും ഇസ്മായിലിന്റെയും പരസ്യമായ വിഴുപ്പലക്കിനെ വിമർശിച്ചു. ജില്ലകളിൽ പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ എതിർപ്പുന്നയിക്കാത്തവർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു മുൻപ് എതിർപ്പുമായെത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആശയപരമല്ല, വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ വിമർശനങ്ങളാണ് നേതാക്കൾ നടത്തിയതെന്ന ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിച്ചതോടെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ അടിയിലേക്കു പോയി.

∙ ഉരുണ്ടുകൂടി വന്നത്

‘‘ഒരു രാജ്യത്ത് ഒന്നിലധികം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ആവാം. പക്ഷേ ഒന്നിലധികം സിപിഐ (എം) ആവശ്യമില്ലല്ലോ’’ എന്നു പറഞ്ഞത് പിൽക്കാലത്ത് പാർട്ടി വിട്ടുപോയ ഉയർന്ന നേതാവ് മൊഹിത് സെൻ ആയിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയിലെ തിരുത്തൽ ശക്തി റോൾ സിപിഐ എടുത്തിരുന്നു. സിപിഎമ്മുമായി ഏറ്റുമുട്ടി മുന്നോട്ടുപോകാൻ പാർട്ടിക്ക് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ആ ഏറ്റുമുട്ടൽ നയം വേണ്ടെന്നു വച്ചത് പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടമാക്കുമെന്നായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഉയർന്നുവന്ന വിമർശനം. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയം കത്തുകയും ചെയ്തു. സിപിഐയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളും പരിസ്ഥിതിവാദികളും പദ്ധതിക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നപ്പോൾ ‘മുന്നണിയുടെ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു കാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം. അവർക്ക് അതു വിഴുങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

കെ.ഇ.ഇസ്‌മായിൽ.

സിപിഐയെ സിപിഎമ്മിന്റെ ഒരു പതിപ്പാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണം ശക്തിപ്രാപിച്ചു. ‘ഒരുകാലത്തും ഇല്ലാത്തവണ്ണം സിപിഐ – സിപിഎം ഐക്യം ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ തുടരുന്നു’ എന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ ഇതിനിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ‘ഐക്യം ആണ് പ്രധാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയോ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ ചേരുകയോ ആണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെ വേണോ?’ എന്നായിരുന്നു ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ കാനം ചോദിച്ചത്. സിപിഎം ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരു സിപിഎമ്മിന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന മറുചോദ്യമുണ്ടായി. പിരിച്ചുവിട്ടു ലയിച്ചാൽ പോരേ എന്നും ഇവർ ചോദിച്ചു. സിപിഎമ്മിന്റെ മിനി പതിപ്പായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണോ സിപിഐ നേതൃത്വം നടത്തുന്നതെന്ന് സംശയിച്ചു. കേരളത്തിൽ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ മിക്കതും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സിപിഎമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളോ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളോ ആയിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പിണറായി വിജയൻ മുതൽ സുനിൽ പി. ഇളയിടം വരെ വേദിയിലെത്തി. ഇതും പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല. സിപിഎം സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവായി ഇതും അവർ ഉന്നയിച്ചു.

∙ അഴിമതി ചർച്ച, വ്യാജവാർത്ത

ഇതിനൊപ്പം ഒരുകാലത്തും ഇല്ലാത്ത വണ്ണം സിപിഐ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ അഴിമതിയും ചർച്ചയായി. വിഭാഗീയ നിലപാടുകൾ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവായി മാധ്യമ വാർത്തകളുണ്ടായി. കാനത്തിന് പ്രകാശ് ബാബു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന ഉച്ചവാർത്ത പ്രചരിച്ചു. സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ കഴിയുംമുൻപു തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ബോധപൂർവം തന്നെ ആയിരുന്നു. ആ വാർത്തയ്ക്ക് ഹ്രസ്വായുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൊടിമര ജാഥ കെ.ഇ. ഇസ്മായിൽ ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്ന വാർത്തയും ഇതേ രീതിയിലായിരുന്നു. അന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നേരത്തേ തന്നെ അസൗകര്യം അറിയിച്ച് ഇസ്മായിൽ പിന്മാറിയതാണ്. ഇസ്മായിലും അമ്പരന്നു.

കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നടന്ന മത്സരവും സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് മത്സരമുണ്ടായത്. അവിടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷം നിർദേശിച്ചയാൾ തോൽക്കുക കൂടിയായപ്പോൾ, ആദ്യവെടി പൊട്ടി എന്ന പ്രതീതിയാണുണ്ടായത്. ഇടുക്കിയിൽ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിന്റെ നോമിനിയായിരുന്ന മുൻ എംഎൽഎ ബിജിമോൾ വലിയ മാർജിനിൽ തോൽക്കുകയും (ആകെ കിട്ടിയത് 7 വോട്ട്) അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളത്തും അട്ടിമറി നടന്നു. രാത്രി പകലാക്കിയാണ് വോട്ടെടുപ്പും എണ്ണലും നടന്നത്. മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ പി. രാജുവിന്റെ തട്ടകത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് മറുപക്ഷവും സജ്ജമാണെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. മലപ്പുറത്ത് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇസ്മായിൽ പക്ഷം മത്സരിച്ചു. ‘ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ മത്സരം ഹരമായി മാറി’യിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് വെറുതെയായില്ല.

‌സിപിഐയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മത്സരബുദ്ധിയാണ് നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതത്രേ. പത്തുവർഷത്തോളം സിപിഎമ്മിൽ അരങ്ങുതകർത്ത വിഭാഗീയതയെ അക്കാലത്ത് ആദർശമില്ലാത്ത പോരാട്ടമായാണ് സിപിഐ വിലയിരുത്തിയത്. സിപിഐയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആശയപരമാണ് എന്നും. ഇത്തവണ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾ പക്ഷേ ആശയപരമായിരുന്നില്ല. തള്ളിപ്പോകൽ തെളിയിച്ചത് അക്കാര്യമാണ്. സിപിഎമ്മുമായി അടുപ്പമുള്ള സി. ദിവാകരൻ, കെ.ഇ. ഇസ്മായിൽ എന്നിവരാണ് സിപിഎം വിരുദ്ധ പട നയിക്കുന്നത് എന്നു വന്നതോടെ യുദ്ധം ആദ്യറൗണ്ടിൽ തോറ്റുപോയി.

∙ പിണറായിക്ക് കീഴടങ്ങിയോ?

‘പഴയ വീര്യം’ തനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയെന്നാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ കാനം വ്യക്തമാക്കിയത്. പാർട്ടി സിപിഎമ്മിനു മുന്നിലും പിണറായിയുടെ മുന്നിലും കീഴടങ്ങിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ സാഹചര്യം അറിയാത്തവരാണ്. ഒരു മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയനയത്തിന്റെ പേരിലാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടത്തിന്റെ പേരിലല്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പൊതുനിലപാടിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ പൊതുവിമർശനം ഉന്നയിക്കും. ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിമർശിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഇരുപാർട്ടികളും തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്താണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനത്തിന് പഴയ ‘വീര്യം’ ഇല്ലാതായെന്നു തോന്നുന്നത്. പിണറായി, കോടിയേരി, കാനം എന്നീ 3 പേർ തമ്മിലാണ് ചർച്ച നടന്നുവന്നതെന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, പിണറായി വിജയൻ, കാനം രാജേന്ദ്രൻ.

ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലെങ്ങും നയപരമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നില്ല എന്ന് കാനം വ്യക്തമാക്കി. 10 ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു.സിപിഐ– സിപിഎം ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്.

പുറത്തുനടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു മറുപടിയും. മന്ത്രിമാർ സുഖലോലുപരായി എന്ന ആരോപണത്തിന് ‘ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ്, മലർന്നുകിടന്ന് തുപ്പരുത്, ആ തുപ്പൽ പാർട്ടിയുടെ മുഖത്തുവീഴരുത്’ എന്നാണ് കാനം പറഞ്ഞത്. ഇസ്മായിൽ പറയുന്നതുപോലെ താൻ പറയില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പലരും പറയുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്നവരാരും പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു വിമർശനവും നടത്താറില്ല. പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെവികൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ആക്രാന്തം എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് നാട്ടുകാർക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും അറിയാമെന്ന് സി. ദിവാകരൻ ഉന്നയിച്ച വിമർശനത്തിന് കാനം മറുപടി നൽകി.

∙ ഒതുക്കുമോ ഒപ്പം കൂട്ടുമോ?

വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പേരിൽ ‘വെട്ടിനിരത്തൽ’ നടത്തുന്ന രീതി സിപിഐയിൽ പതിവില്ല. അടിച്ചൊതുക്കിയല്ല ഐക്യം പുലർത്തേണ്ടത്. എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരെ ഒപ്പം കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് ജനാധിപത്യരീതി. ഏറെക്കാലമായി ഒരു ‘ഗ്രൂപ്പി’നെ ചുമക്കുന്ന കെ.ഇ. ഇസ്മായിൽ എക്കാലത്തും നേതൃനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2015ൽ തനിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടും താൻ പിന്മാറിയെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ നേതാവാണ് കെ.ഇ. ഇസ്മായിൽ. തൃശൂർ മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്.

സി.ദിവാകരൻ, ഇസ്മായിൽ എന്നിവരെപ്പറ്റി, വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായ ശേഷം കാനം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്– പാർട്ടിയുടെ ഭരണനിർവഹണകാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പുതിയ കൗൺസിൽ തീരുമാനിക്കും. താഴേത്തട്ടിൽ പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ മുകൾ തട്ടിൽനിന്ന് കുറച്ചുപേർ പുറത്തുപോകും. 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 75 വയസ്സ് എന്ന പരിധി വച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. 72 വയസ്സായ തനിക്കും 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ബാധകമാണെന്നും കാനം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ പ്രഭാത് ബുക്സിന്റെ ചുമതലയാണ് സി.ദിവാകരൻ വഹിക്കുന്നത്. കെപിഎസിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്താണ് ഇസ്മായിൽ ഉള്ളത്.

സി.ദിവാകരൻ

ഉൾക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സിപിഐയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രമുഖ നേതാവായ ഡി. പാണ്ഡ്യന്റെ കഥ. മൊഹിത് സെന്നിനൊപ്പം യുണൈറ്റഡ് സിപിഐയിലേക്കു പോയതിനു ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ പാണ്ഡ്യൻ, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദം വരെ ഉയർന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാവ് ആർ. രാജേന്ദ്രൻ മുൻപ് സിഎംപിയിൽ ആയിരുന്നു. സിപിഎം പുറത്താക്കിയ ടി.ജെ. ആഞ്ചലോസിനെ കൂടെ കൂട്ടുകയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പദത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ലീഗ് നേതാവ് കെഎൻഎ ഖാദറിനെപ്പോലുള്ളവർ സിപിഐ കാലം ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നു. പുറത്തുപോകുന്നവർ പോലും ശത്രുക്കളല്ല. ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നക്സൽ നേതാക്കളെ പുറത്തിറക്കാൻ കാര്യമായ ശ്രമം നടത്തിയത് സിപിഐ ആയിരുന്നു. കോൺഗ്രസും സിപിഐയും അനുഭാവപൂർവം പെരുമാറിയ കാലത്ത് സിപിഎം ശത്രുതാ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് കെ. വേണു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

∙ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും

സിപിഎം അതിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു– ‘പാർട്ടിയിൽ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും പാർട്ടി നയത്തെപ്പറ്റി സ്വതന്ത്രവും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവുമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് പാർട്ടിയെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്രദവും ആവശ്യവുമാണ്’. എന്നാൽ അനുഭവം പലപ്പോഴും മറിച്ചായിരുന്നു. 1986ൽ അത്തരമൊരു ചർച്ച സിപിഎമ്മിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണു നയിച്ചത്. ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നയത്തിനെതിരെ എം.വി.രാഘവൻ, പുത്തലത്ത് നാരായണൻ, പി.വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, വി.വി. ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ഇ.കെ. ഇമ്പിച്ചിബാവ, ടി. ശിവദാസ മേനോൻ, പാട്യം രാജൻ , പി.വി.മുസാൻകുട്ടി, സി.കെ. ചന്ദ്രപാണി എന്നീ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായ കുറിപ്പ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിക്ക് നൽകി. പാർട്ടി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും എം.വി. രാഘവനും പുത്തലത്തും കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും പിന്മാറിയില്ല. ബദൽരേഖ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഭിന്നാഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് എംവിആറിന്റെ പുറത്താക്കലിലാണ് കലാശിച്ചത്. ഏറ്റവും ഉന്നതരിൽ ഒരാളും ജനപ്രിയനുമായ നേതാവിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കരുത്തായും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.

എം.വി.രാഘവൻ

വ്യക്തിവിദ്വേഷത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു പിന്നീട്. എം.വി. രാഘവനെ നിയമസഭയിൽ വച്ച് മർദിക്കുന്നിടത്തോളം എത്തി ആശയതലത്തിൽനിന്നും വ്യക്തി തലത്തിലേക്കുള്ള വിരോധം. പാരമ്പര്യംകൊണ്ട് എംവിആറിന്റെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാവായിരുന്നു കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ. നിസ്സാരം എന്നു പറയാവുന്ന എതിരഭിപ്രായങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗൗരിയമ്മ പുറത്തായപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിനു പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞു. സിഐടിയുവിന്റെ അപ്രമാദിത്വം തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒടുവിൽ വെട്ടിനിരത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ എം.എം. ലോറൻസിനെപ്പോലുള്ള പ്രഗത്ഭർ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. കെ.എൻ.രവീന്ദ്രനാഥ്, അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന് തുടങ്ങിയവർക്കും തിരിച്ചുവരവുണ്ടായില്ല. ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അനുഭവം സിപിഎമ്മിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞെട്ടലും നാണക്കേടുമാണ് നൽകിയത്. പാർട്ടി നയം തെറ്റിച്ച സ്പീക്കർ സോമനാഥ് ചാറ്റർജിക്കും മാപ്പുകൊടുത്തില്ല. പിബി അംഗമായിരുന്ന നൃപൻ ചക്രവർത്തിയെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യം പ്രധാനമാണെന്നും സംവാദ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തണം എന്നും സിപിഐ നിലപാടെടുക്കുന്നു. ശത്രുനിഗ്രഹരീതിയെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ആ പാരമ്പര്യം. ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് തകർത്തത് പിളർപ്പ് ആണെന്ന് പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പിളർപ്പിന് ഇടവരുത്തരുതെന്ന നിലപാടു മൂലമാണ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഇടംകൊടുക്കണമെന്ന സമീപനം പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. 1964നു ശേഷം രാജ്യത്തെവിടെയും പിളർപ്പിന് ഇടയാകാതിരിക്കാൻ ഈ നിലപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തലും.

