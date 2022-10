കണ്ണിൽ ലെൻസുള്ള കാര്യം മറന്ന് ഉറക്കം; ഒടുവിൽ ഡോക്ടർ നീക്കിയത് 23 ലെൻസുകൾ– വിഡിയോ

കാലിഫോർണിയ ∙ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൽനിന്നും 23 കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ. കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നീക്കാൻ മറന്നുപോയ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൽനിന്നാണ് ഡോക്ടർ 23 കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ ഡോക്ടർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ദയവു ചെയ്ത് ആരും കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നീക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പോകരുതെന്നും വിഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ കുറിച്ചു.

തുടർച്ചയായി 23 ദിവസമാണ് ഈ സ്ത്രീ കണ്ണിനുള്ളിൽ നിന്നും കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നീക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പോയതെന്നാണ് ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കാതറീന കുർത്തീവ എന്ന ഡോക്ടറാണ് സെപ്റ്റംബർ 13ന് ഈ വിചിത്ര സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൽനിന്നും 23 ലെൻസുകൾ നീക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.

‘‘ഒരാളുടെ കണ്ണിൽനിന്ന് 23 കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നുള്ള യഥാർഥ വിഡിയോയാണ്. ആരും കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങാൻ പോകരുത്’ – ഡോ.കാതറീന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

‘‘ഒരാൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നീക്കുന്ന കാര്യം മറന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുകയും, പിറ്റേന്നു രാവിലെ പുതിയ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവ സംഭവമാണിത്. തുടർച്ചയായി 23 ദിവസമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഇന്നലെ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽവച്ച് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളുടെ ആ കൂട്ടം ഞാൻ നീക്കം ചെയ്തു’ – ഡോക്ടർ കുറിച്ചു. സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൽനിന്ന് 23 കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകൾ നീക്കുന്ന വിഡിയോ ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്.

