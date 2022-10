ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തും. നിലവിൽ ബിജെപിയാണ് രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികാരത്തിലുള്ളത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഹിമാചലിൽ പ്രചരണത്തിനിറങ്ങും.

English Summary: Election Commission to announce dates for Gujarat, Himachal polls at 3pm