ഹിമാചൽ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 12ന്; ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ‌നവംബർ 12ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 8ന്. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അതേസമയം, ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഹിമാചലിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉൾപ്പെടെ കാലാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണയും രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചല്ല തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്. (Photo: Rahul R Pattom, Manorama)

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 68 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഗുജറാത്തിൽ 182 മണ്ഡലങ്ങളുമാണുള്ളത്. നിലവിൽ ബിജെപിയാണ് രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികാരത്തിലുള്ളത്. ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാണ്. ത്രികോണ മത്സരത്തിന് കളമൊരുക്കി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും (എഎപി) രംഗത്തുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോവിഡ് ഭീഷണി വലിയ തോതിൽ ഇല്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും ജാഗ്രത അനിവാര്യമെന്നും മാർഗനിർദേശം പുതുക്കുമെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും കോവിഡ് രോഗികൾക്കും വീടുകളിൽ വോട്ടുചെയ്യാം. ഇതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിലെത്തി സൗകര്യമൊരുക്കും. സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കും.

വർഷത്തിൽ നാലുതവണ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുചേർക്കാമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് പേരുചേർക്കാൻ അവസരം.

English Summary: Himachal To Vote On November 12, Results On December 8