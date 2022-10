ചാർജറില്ലാതെ ഐഫോൺ; ആപ്പിളിന് 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ പിഴയിട്ട് ബ്രസീൽ

ബ്രസീലിയ ∙ ചാർജറില്ലാതെ ഐഫോൺ വിറ്റതിന് ആപ്പിൾ കമ്പനിക്ക് 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ പിഴയിട്ടു ബ്രസീൽ. ഉപഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് അധികമായി മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ‘മര്യാദയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി’യാണിത് എന്നാണു പിഴ വിധിച്ച ജഡ്ജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കേസിൽ അപ്പീൽ പോകാൻ ആപ്പിളിന് അവസരമുണ്ട്.

ചാർജർ വിഷയത്തിൽ ബ്രസീലിലെ നിയമ മന്ത്രാലയം സെപ്റ്റംബറിൽ 2.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ പിഴ വിധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു കോടതിവിധി. യുഎസ് ടെക് കമ്പനിയായ ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 12, 13 എന്നീ മോഡലുകൾ ചാർജറില്ലാതെ വിൽക്കുന്നതും മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചു. ബ്രസീലിയൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സാവോ പോളോയിലെ സിവിൽ കോടതിയാണ് ആപ്പിളിനു വൻ തുക പിഴ വിധിച്ചത്.

ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ പുതിയ ഫോൺ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ചാർജർ നൽകുന്നതു നിർത്തുന്നതായി ആപ്പിൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഫോൺ ആദ്യം പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചാർജർ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടായതെന്നു ജഡ്ജി കാരാമുരു അഫോൺസോ ഫ്രാൻസിസ്കോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

