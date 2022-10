ഗ്യാൻവാപിയിൽ കാർബൺ ഡേറ്റിങ് പരിശോധനയ്ക്ക് കോടതി അനുമതിയില്ല

ലക്നൗ ∙ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തോടു ചേർന്ന ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് പരിസരത്തുനിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പറയുന്ന ശിവലിംഗത്തിന്റെ പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ കാർബൺ ഡേറ്റിങ് പോലുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് അനുമതി തേടി സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ വാരാണസി കോടതി തള്ളി. കാർബൺ ഡേറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതു പരിശോധനയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വാരാണസി കോടതി ഹര്‍ജികൾ തള്ളിയത്.

ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ വാരാണസി കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മിഷൻ നടത്തിയ വിഡിയോ സർവേയിൽ ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ മതിലിനോടു ചേർന്നുള്ള ശൃംഗർ ഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 5 വനിതകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ വിഡിയോ സർവേക്കു വാരാണസി കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഈ ഹർജികളിൽ ഇപ്പോഴും വാദം തുടരുകയാണ്.

ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് പരിസരത്തുനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ശിവലിംഗം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒരു വിഭാഗം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മസ്ജിദ് പരിസരത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ശിവലിംഗത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം. മസ്ജിദിനുള്ളിൽ പുരാതന ദേവാൻമാരുടെയും ദേവതകളുടെയും കൂടുതൽ ശിൽപങ്ങളുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Gyanvapi Case: Setback For Hindu Side, No Scientific Probe Of 'Shivling'