വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ചതിൽ നടപടി: 6 പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്; സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കും

കണ്ണൂര്‍∙ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ മര്‍ദിച്ചതില്‍ നടപടി. 6 പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. വിദ്യാര്‍ഥികളെ സ്കൂളില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തേക്കും. പിടിഎ എക്സിക്യൂട്ടിവ് യോഗത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ബ്ലാത്തൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹലിനെ ഒരു കൂട്ടം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾ വളഞ്ഞിട്ട് മർദിച്ചത്. മുടി നീട്ടി വളർത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു മർദനം. ചെവി വേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മർദന വിവരം സഹൽ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് സഹലിന്റെ കുടുംബം ശ്രീകണ്ഠാപുരം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

