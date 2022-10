വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവീസ് നവംബർ 10ന് ചെന്നൈയിൽ ആരംഭിക്കും

ചെന്നൈ ∙ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവീസ് ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. ചെന്നൈ – ബെംഗളൂരു– മൈസൂർ റൂട്ടിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ വന്ദേഭാരത് സർവീസ്. നവംബർ 10ന് ആദ്യ സർവീസ് നടക്കും. 483 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം. വന്ദേ ഭാരത് 2.0 ശ്രേണിയിലെ ട്രെയിനുകളിൽ മുൻ ട്രെയിനുകളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ‘കവച്’ എന്ന പേരിൽ ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനം (ടിസിഎഎസ്) ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ലൈറ്റുകൾ കോച്ചുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ട്രെയിനിന്റെ പുറംഭാഗത്ത് 8 പ്ലാറ്റ്ഫോം സൈഡ് ക്യാമറകളുണ്ട്. കോച്ചുകളിൽ ഓട്ടമാറ്റിക് വോയ്‌സ് റെക്കോർഡിങ് സഹിതം പാസഞ്ചർ-ഗാർഡ് ആശയവിനിമയ സൗകര്യവുമുണ്ടാകും. ചെന്നൈ പെരമ്പൂരിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലാണു വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ നിർമാണം.

