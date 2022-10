സ്കൂളിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടി; നൂറിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ

കൃഷ്ണഗിരി ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിൽ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ നൂറിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടിയുണ്ടായ വിഷവാതകച്ചോർച്ചയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഛർദ്ദിയും തലചുറ്റലുമുണ്ടായതോടെ വിദ്യാർഥികളെ കൂട്ടത്തോടെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



കുട്ടികളെ പെട്ടെന്നു തന്നെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നു മാറ്റി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറക്കി നിർത്തിയതിനാൽ കൂടുതൽ പേർ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി. കുട്ടികൾ തളർന്നു വീണതറിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾ പരിഭ്രാന്തരായി സ്കൂളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഹൊസൂരിൽ മലിനജല ടാങ്ക് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തകർന്ന് രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Over 100 Students fainted as toxic gas leak in septic tank burst at Hosur