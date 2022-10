തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സർക്കാർ ചെലവിൽ വിദേശത്തു പോകുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തു നേട്ടമുണ്ടായി എന്ന് ജനത്തോടു പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. കുടുംബാഗംങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദേശത്തു പോയി പഠിച്ചതെന്തെന്ന് നാലു വാചകത്തിലെങ്കിലും വിവരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍, അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവര്‍ക്കും പഠിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. കേസരി ഹാളിന് മുന്നില്‍ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

‘‘മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വിദേശത്തു പോകുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നു തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. പക്ഷേ, സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ പോകുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തു നേട്ടമുണ്ടായി എന്ന് ജനങ്ങളോടു പറയാന്‍ അവര്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ ഔചിത്യമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പേരില്‍ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി കുതിര കയറാന്‍ വരേണ്ട. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദേശത്തു പോയി എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം നാലു വാചകത്തിലെങ്കിലും വിവരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാവര്‍ക്കും പഠിക്കാമായിരുന്നു.’’ – സതീശൻ പറഞ്ഞു.

‘‘സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ ഗൗരവതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സര്‍വാധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മില്‍ ധാരണയുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളൊന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല.’’ – സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

