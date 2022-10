ന്യൂഡൽ‌ഹി ∙ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി സ്ത്രീകള്‍ വീട്ടിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കര്‍വ ചൗത് ദിനത്തില്‍ പെൺസുഹൃത്തിനൊപ്പം ഷോപ്പിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന ഭർത്താവിനെ മാർക്കറ്റിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിലിട്ടു തല്ലിച്ചതച്ച് ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും. ഗാസിയാബാദിലാണു സംഭവം. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. പെൺസുഹൃത്തുമൊത്ത് മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കവേ, പൊടുന്നനെ യുവാവിന്റെ മുന്നിൽ ഭാര്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർ ഭർത്താവിന്റെ കോളറിനു പിടിക്കുകയും തുരുതുരാ അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. കൂടെ കൂട്ടുകാരികളും യുവാവിനെ മർദിക്കാൻ കൂടി.

എന്താണു സംഭവമെന്ന് അറിയാതെ നാട്ടുകാർ ഇവർക്കു ചുറ്റും കൂടിനിൽക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. യുവാവിനെ മർദിക്കുന്നതു തടയാൻ ശ്രമിച്ച പെൺസുഹൃത്തിനെയും സംഘം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ, കടയ്ക്കു പുറത്തിറങ്ങി വഴക്കു തീർക്കാൻ കടയുടമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ യുവതി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഭർത്താവുമായി വഴക്കിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയായിരുന്നു യുവതി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

അമ്മയോടൊപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് അവിചാരിതമായി ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കൊപ്പം കണ്ടതും മർദനം തുടങ്ങിയതും. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ‘കർവ ചൗത്’ എന്ന വിശേഷ ദിവസത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം, വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനായി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും പ്രാർഥനയിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണിത്. അന്നേ ദിവസം പെൺസുഹൃത്തുമായി ഭർത്താവ് കറങ്ങി നടന്നതാണു സ്ത്രീയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

