‘ഇഡിയുടെ നീക്കം കേന്ദ്രത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ’; കേസ് മാറ്റുന്നതിനെ എതിർത്ത് ശിവശങ്കർ

ന്യൂഡൽഹി∙ നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ തുടർവിചാരണ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേരളത്തിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ എതിർത്ത് കേസിലെ പ്രതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻപ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എം.ശിവശങ്കർ. ഇഡിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനെന്നും കേരളത്തിലെ ഭരണ–രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമമെന്നും ശിവശങ്കർ ആരോപിച്ചു.



സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ ആരോപണം. കേസിന്റെ വിചാരണ സമയത്ത് മാപ്പ് സാക്ഷിയാക്കാമെന്ന ഇഡിയുടെ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെന്നും ശിവശങ്കര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. സ്വപ്നയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് ഇഡി ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജി നൽകിയതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട്.

അതേസമയം, സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിമർശിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. ഉന്നതർക്കെതിരെ സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ബാഹ്യസമ്മർദവും ഗൂഢലക്ഷ്യവുമാണെന്നും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉന്നയിക്കാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിലും മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലും പറയുന്നതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇഡിക്കെതിരെ വിമർശനമില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.വേണു ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്.

കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ കേരള സർക്കാരും പൊലീസും ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽനിന്നു വിചാരണ മാറ്റണമെന്ന് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇഡി ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

