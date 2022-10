ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി എംപി. ഖുര്‍ആനില്‍ നിർദേശിച്ചതു കൊണ്ടാണ് മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത്. അവർ ഡോക്ടർമാരാകുന്നില്ലേ? എംബിഎയും എംസിഎയും പഠിക്കുന്നില്ലേ? അവർ രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ?– ഉവൈസി ചോദിച്ചു.

ഹിജാബ് ധരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്‍ലിം സ്ത്രീ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അതാണ് തന്റെ സ്വപ്നമെന്നും ഉവൈസി ആവര്‍ത്തിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുസ്‌‍ലിം പെൺകുട്ടികളെ ബിജെപി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നെന്നു വിമർശിച്ച ഒവൈസി ഇത് അടിച്ചമർത്തലാണെന്നും പറഞ്ഞു.

ഒരു വശത്ത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഹിജാബ് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മറുവശത്ത് മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളെ അവരുടെ മതചിഹ്നം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അടിച്ചമർത്തലിന്റെ രൂപമാണ്. ഹിജാബ് പ്രശ്നം സുപ്രീംകോടതിയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ബിജെപി കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചു– ഉവൈസി വ്യക്തമാക്കി.

