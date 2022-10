ഇരയുടേതും പ്രതിയുടേതും പൊലീസ് കുടുംബം; പരാതി ഒതുക്കി, പ്രണയപ്പകയിൽ അരുംകൊല

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ തീവണ്ടിക്കു മുന്നിൽ തള്ളിയിട്ടുകൊന്ന സംഭവം ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പാക്കിയതെന്നു പിടിയിലായ യുവാവ്. യുവതിയെ കൊല്ലാൻ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപേ പദ്ധതിയിട്ടതായി യുവാവ് മൊഴി നൽകി. സത്യയെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി സതീഷ് കൊലപാതകത്തെ വളരെ നിസ്സാരമായാണു കാണുന്നതെന്നു ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

മരിച്ച യുവതിക്കു രണ്ടു വർഷമായി യുവാവിനെ അറിയാം. സതീഷിനെതിരെ യുവതിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സതീഷിനെ വിളിപ്പിച്ചു താക്കീത് ചെയ്തു വിട്ടയച്ചു. മമ്പലം, സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രണ്ടു വട്ടം പരാതി നൽകി. സത്യയുടെയും സതീഷിന്റെയും രക്ഷിതാക്കൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. സത്യയെ ശല്യം ചെയ്യില്ലെന്ന് സതീഷിൽനിന്ന് പൊലീസ് എഴുതി വാങ്ങിച്ചു. തുടർന്നാണു യുവതിയെ കൊല്ലാൻ സതീഷ് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത്.

ഒരു വർഷമായി സത്യയെ സതീഷ് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രതി സതീഷിന്റെ പിതാവ് ദയാലൻ ആഡംബാക്കം സ്റ്റേഷനിലെ സ്പെഷൽ‌ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു. ഇതേ സ്റ്റേഷനിലെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളാണ് സത്യയുടെ അമ്മ രാമലക്ഷ്മി. ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നതും ഒരേ പ്രദേശത്താണ്. യുവാവിനെതിരായ പരാതികളെല്ലാം പൊലീസ് ഒത്തുതീർപ്പില്‍ ഒതുക്കിയെന്നും വിവരമുണ്ട്. സത്യ പോകുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ സ്ഥിരമായി സതീഷ് പിന്തുടർന്നിരുന്നെന്ന് തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കോളജ് വിട്ടു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോകുന്ന സത്യയെ യുവാവ് രണ്ടു മാസത്തോളം നിരീക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പ്രണയാഭ്യർഥനയുമായി സമീപിച്ചെങ്കിലും യുവതി ഇതു നിരസിച്ചു. തുടർന്നാണ് ട്രെയിനിനു മുന്നിലേക്കു യുവതിയെ പിടിച്ചു തള്ളിയിട്ടതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം സിബിസിഐഡിക്കു നൽകിയതായി ഡിജിപി ശൈലേന്ദ്ര ബാബു അറിയിച്ചു.

സത്യയുടെ അമ്മ രാമലക്ഷ്മിയുടെ രണ്ടു സഹോദരിമാരും സഹോദരനും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. യുവാവിന്റെ ഭാവിയും അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേരും കളയേണ്ടെന്നു കരുതിയാണ് പരാതിയിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം ചെലുത്താതിരുന്നതെന്നു സത്യയുടെ അമ്മാവൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ശങ്കർ ജിവാൽ, സത്യയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ രാമലക്ഷ്മി കമ്മിഷണറുടെ കാലിൽ വീണു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലെത്തിയെങ്കിലും മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ‘‘ഇപ്പോൾ നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ വന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എന്റെ മകളെ തിരികെ തരൂ, സർ.’’– എന്നായിരുന്നു രാമലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകൾ.

English Summary: Stalker harassed Sathya for a year, police took no action