അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വിൽപന; വിപണിമൂല്യം 15 ലക്ഷം, 3 യുവാക്കൾ പിടിയിൽ‌

കോഴിക്കോട്∙ നഗരത്തിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ. 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന എംഡിഎംഎ, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപ്, ഹഷീഷ് ഓയിൽ, എംഡിഎംഎ എക്സ്റ്റസി പിൽ, കഞ്ചാവ് എന്നിവയാണു പിടികൂടിയത്. പാലാഴി അത്താണിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിമരുന്ന് വിൽപന നടത്തിവന്ന വയനാട് മേപ്പാടി കിളിയമണ്ണ മുഹമ്മദ് ഷാമിൽ റഷീദ് (25), അത്തോളി കളത്തുംകണ്ടി ഫൻഷാസ് (24), വയനാട് കപ്പംകൊല്ലി പതിയിൽ നൗഫൽ അലി (22), എന്നിവരെയാണ് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസും ഡൻസാഫും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.



ബിടെക് ബിരുദധാരികളായ ഇവർ പത്തു മാസത്തോളമായി പാലാഴിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ജോലികൾ ചെയ്തുവന്നിരുന്ന യുവാക്കൾക്ക് എവിടെനിന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കും. നഗരത്തിലെ വാടകവീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിവിൽപന നടക്കുന്നതായി ഡൻസാഫിനു സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരത്തിലെ ലോഡ്ജിൽനിന്ന് അഞ്ചുഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവതിയും സൗത്ത് ബീച്ച് സ്വദേശിയായ യുവാവും പിടിയിലായി. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പാലാഴിയിൽ ലഹരിക്കച്ചവടം നടക്കുന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് യുവാക്കൾ താമസിച്ച മുറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു വിൽപനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച ലഹരിമരുന്നുകൾ പിടികൂടിയത്.

മാരക രാസലഹരി മരുന്നായ എംഡിഎംഎ 31.3 ഗ്രാം കണ്ടെടുത്തു. 450 മില്ലിഗ്രാം വീതമുള്ള എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപുകൾ 35 എണ്ണം പിടികൂടി. 780 മില്ലിഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന എക്സ്റ്റസി പിൽ, 11.50 ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 3 മില്ലിഗ്രാം ഹഷീഷ് ഓയിൽ എന്നിവയും പിടികൂടി. ഇവയുടെ ആകെ വിപണിമൂല്യം 15 ലക്ഷത്തോളംം രൂപ വരുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാസലഹരിമരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ഇതു പായ്ക്കറ്റിലാക്കാൻ ഭാരം കൃത്യമായി തൂക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണവും കണ്ടെടുത്തു. പായ്ക്കറ്റാക്കാനുള്ള കവറുകൾ, ഒസിബി പേപ്പർ എന്നിവയും പിടികൂടി. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ ചുമരുകൾ നിറയെ വിവിധ തരം സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒട്ടിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഡൻസാഫ് അസി. എസ്ഐ മനോജ് എടയേടത്ത്, സീനിയർ സിപിഒ കെ.അഖിലേഷ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ജിനേഷ് ചൂലൂർ, സുനോജ് കാരയിൽ, പന്തീരാങ്കാവ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിപിഒ ടി. പ്രഭീഷ്, ശ്രീജിത്ത് കുമാർ, സിപിഒമാരായ എം.രഞ്ജിത്ത്, എൻ.സനൂജ്, പി.കെ.കിരൺ, ടി.കെ.ഹരീഷ് കുമാർ, വി.എം.സുബിൻ, ഡ്രൈവർ സിപിഒ കെ.വിഷ്ണു തുടങ്ങിയവരാണ് പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Three youth arrested with drugs in Palazhi, Kozhikode