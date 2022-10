‘നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് മാതൃക’; ഇറാൻ നടിയെ കണ്ട് കമലാ ഹാരിസ്, പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ

ടെഹ്റാൻ∙ ഇറാനിലെ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎ‌സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസ്. ‌ഇറാൻ സ്വദേശിനിയായ ബ്രിട്ടിഷ് നടിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ നസാനിൻ ബോണിയാഡിയെ സന്ദർശിച്ചാണ് കമല തന്റെയും യുഎസ്സിന്റെയും പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.

ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇറാനിലെ വനിതാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ലോകത്തിനു മേൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തുന്നത്. ഇറാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ ധൈര്യം തനിക്കും പ്രചോദനം പകർന്നെന്നും കമല പറഞ്ഞു.

‘ഇറാനിലെ സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭത്തെകുറിച്ച് നസാനിൻ ബോണിയാഡിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. തുല്യതയ്ക്കും അടിസ്ഥാന മാനുഷിക അവകാശങ്ങൾക്കുമായി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയംവച്ച് നിലകൊണ്ട സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഈ ലോകത്തിനു മാതൃകയാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുകയും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു’– നസാനിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കമല ട്വിറ്ററിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ലോഡ് ഓഫ് ദ് റിങ്സ്: ദ് റിങ്സ് ഓഫ് പവർ’ എന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ താരമാണ് നസാനിൻ. കുർദ് വംശജയായ മഹ്സ അമിനിയുടെ (22) മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ അരങ്ങേറിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിരുന്നു നസാനിൻ. മഹ്സ അമിനിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ ആരംഭിച്ച വനിതകളുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് കമലയുടെ സന്ദർശനം.

