ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (സിസിപി) ഇരുപതാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഒക്ടോബർ 16 ന് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിനെത്തന്നെ (69) മൂന്നാം വട്ടവും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടാവും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സമാപിക്കുക. ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാവോയ്ക്കു തുല്യനായ പരമോന്നത നേതാവായും വാഴിച്ചേക്കും. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയുടെ ഘടനയിലും ഷിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാം വട്ടവും തുടരാൻ ഇതോടെ അരങ്ങൊരുങ്ങും. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ്, ചൈനയിൽ സൈനിക അട്ടിമറി നടന്നെന്നും ഷി ചിൻപിങ്ങിനെ തടവിലാക്കിയെന്നും അഭ്യൂഹം പരന്നിരുന്നു. വിദേശത്തു താമസിക്കുന്ന ചൈനീസ് ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ അഭ്യൂഹം പൊടുന്നനെ രാജ്യാന്തര വാർത്തയായി മാറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വാർത്ത താമസിയാതെ ശൂന്യതയിൽ ലയിച്ചു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഷി ചിൻപിങ്ങിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും അട്ടിമറി നീക്കം ചൈനീസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും പ്രവചിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ ചൈനീസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം? രാജ്യത്തെ ‘നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള’ ഷിയുടെ ഉന്നത സംഘത്തിൽ പുതുതായി ആരെങ്കിലും വരുമോ? തയ്‌വാൻ, യുഎസ് വിഷയങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നിലപാട്? വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള ഷിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പടയൊരുക്കമുണ്ടാകുമോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെയ്ജിങ്ങിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനെതിരെ നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ജോലിക്കു ഹാജരാകാനും യാത്ര ചെയ്യാനും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഫലം വേണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ ചൈനയില്‍ ഇളവു വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെ പൊതുവികാരം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്നതു വ്യക്തം. അഥവാ സംഭവിച്ചാൽ അത് വലിയ അദ്ഭുതമാകും.

∙ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ എന്തെല്ലാം?

അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടികോൺഗ്രസിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 2300 പാർട്ടി അംഗങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുക. ബെയ്ജിങ്ങിലെ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയറിലെ ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ ഓഫ് ദ് പീപ്പിളിലാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുക. പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലെ വോട്ടവകാശമുള്ള 200 അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സമ്മേളന പ്രതിനിധികളായിരിക്കും. നേരത്തേ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽനിന്നു 170 പകരക്കാരെയും (ഓൾട്ടർനേറ്റ്സ്) തിരഞ്ഞെടുക്കും.

പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സമാപനത്തിനു പിറ്റേന്നു തന്നെ പുതിയ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്ലീനം ചേരും. ഈ പ്ലീനമാണ് 25 അംഗ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏറ്റവും നിർണായകം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നിലവിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളുള്ള ഈ സ്ഥിരം സമിതിയാണു പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതനേതൃത്വം. പ്ലീനത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ സമിതി നിലവിൽ വരിക. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാണു ഷി ചിൻപിങ് തന്റെ പുതിയ ഉന്നത നേതൃസംഘം ആരെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുക. ഇപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തെ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര, സുരക്ഷാ, സാമൂഹിക നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

ഷിൻ ചിൻപിങ് നിലവിൽ വഹിക്കുന്ന മൂന്നു പദവികളിലും മാറ്റമുണ്ടാവില്ല- ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സെൻട്രൽ മിലിട്ടറി കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ആദ്യ രണ്ടു പദവികൾ അദ്ദേഹത്തിനു തുടർന്നും വഹിക്കാൻ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. മൂന്നാമത്തേത് (പ്രസിഡന്റായി മൂന്നാം വട്ടം) 2023 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസിലാണു പ്രഖ്യാപിക്കുക. നാഷനൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് എന്നതു ചൈനയുടെ പാർലമെന്റാണ്. പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക എന്ന സാങ്കേതികമായ ജോലി മാത്രമാണു പാർലമെന്റ് നിർവഹിക്കുക. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ മേൽപറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരിക്കും.

∙ മാവോയ്ക്കൊപ്പം ഉയർന്ന്

മൂന്നാം വട്ടവും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുക എന്നതു ഷിയുടെ മുൻഗാമികൾ പിന്തുടർന്ന ചട്ടത്തിനു വിരുദ്ധമാണ്. 10 വർഷമാണു പരമാവധി കാലാവധി. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ഇങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ 2018 ൽ വരുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ പരിമിതി ഷി മറികടന്നുകഴിഞ്ഞു. 1949 ൽ മാവോ സെതുങ് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷം മാവോയ്ക്കു തുല്യനായ നേതാവായി മറ്റാരും സ്വയം അവരോധിച്ചിട്ടില്ല. മാവോയുടെ പിൻഗാമികളായി വന്ന ആദ്യ രണ്ടു നേതാക്കൾ ചെയർമാൻ എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും 1982 നു ശേഷം ആരും അതു പിന്തുടർന്നിട്ടില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആശയലോകത്ത് മാവോയ്ക്കൊപ്പം ഷീയുടെ സാമ്പത്തിക തത്വവും ഇനി ഇടം പിടിക്കും.

∙ ഷിയുടെ ഉന്നത സംഘം ആരെല്ലാം?

ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്നതു ഷിയുടെ ഉന്നത സംഘത്തിൽ ഇനി ആരെല്ലാമെന്നാണ്. പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലെ പകുതിയിലേറെ അംഗങ്ങൾ വിരമിക്കൽ പ്രായമെത്തിയവരാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ ആരെല്ലാം തുടരും, സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ, പുതിയ മുഖങ്ങൾ ആരെല്ലാം എന്നതാണു സസ്പെൻസ്. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലെ പുതിയ അംഗങ്ങൾ, നിലവിലെ പ്രീമിയർ ലീ ക്വചാങ്ങിന്റെ പകരക്കാരൻ എന്നിവ സുപ്രധാനമാണ്. ക്വചാങ്, വരുന്ന മാർച്ചിലാണു വിരമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ വാങ് യങ് (67), ഹു ചങ്‌വാ (59) എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നു. ഇരുവരും നേരത്തേ ഹുവാങ്ജങ് പ്രവിശ്യ പാർട്ടിത്തലവൻമാരായിരുന്നു. പ്രീമിയർ പദവിയിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു സാധ്യത ചെൻ മീനെർ (61) ആണ്. ഷിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ ചോങ്കിങ് മുൻസിപ്പാലിറ്റി അധ്യക്ഷനാണ്. ഇതേവരെ സർക്കാരിൽ ദേശീയ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടില്ല.

∙ പുതിയ നയപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ?

പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ചൈനയുടെ നയമാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വന്നേക്കാം. തയ്‌വാൻ പ്രശ്നം, യുഎസ് സംഘർഷം എന്നിവ ഇതിൽ സുപ്രധാനമാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ചൈനയുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈന സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകിയ ഭീമമായ വായ്പകളും ഇക്കാലത്തു തിരിച്ചടവുകൾ മുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരനയങ്ങളിലും പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ടായേക്കാം. ഷി അവതരിപ്പിക്കുന്ന, പോയ അഞ്ചുവർഷത്തെ ചൈനയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടാണു പ്രധാനമായും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രസംഗമാണു ഷി നടത്തുക. ചൈനയുടെ സ്വപ്നം എന്ന പ്രമേയത്തിലൂന്നുന്ന ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ചൈനയെ എങ്ങനെ നവീകരിക്കാം, ജീവിതനിലവാരം എങ്ങനെ ഉയർത്താം, രാജ്യം നേരിടുന്ന കടുത്ത അസമത്വം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നിവ വിഷയങ്ങളാവും.

2012 ൽ ഷി ചിൻപിങ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുമ്പോഴുള്ള ചൈന അല്ല അദ്ദേഹം മൂന്നാം വട്ടം ആ പദവിയിൽ തുടരാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളത്. 2012 ൽ ചൈനയുടെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു സമ്പദ്ഘടനയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ ചൈനയ്ക്കു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉയർന്നു. കോവിഡ് ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക അസമത്വവും തൊഴിലില്ലായ്മയും വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര രംഗത്തു ചൈനയുടെ പ്രാധാന്യവും ബലവും വർധിച്ചുവെങ്കിലും തയ്‌വാൻ പ്രശ്നം യുഎസുമായുള്ള പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കു വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

2012 ലും ചൈനയിൽ സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷ ഉയിഗുർ മുസ്‍ലിംകൾക്കെതിരെ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തേതു പോലെ വ്യാപകമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളോ തടങ്കൽപാളയങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഷി വിരുദ്ധരുടെ പടയൊരുക്കം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നതിന് കൃത്യമായ സൂചനകളൊന്നുമില്ല. അഴിമതിവിരുദ്ധ നടപടികളിലൂടെ പാർട്ടിക്കകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധീകരണം നടത്തി എതിരാളികളെ തുടച്ചുനീക്കുന്ന ഷി ചിൻപിങ്, ഇത്തവണ ‘അഖണ്ഡ ചൈന’ എന്ന ദേശീയവികാരം കൂടി ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

