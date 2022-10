നടുറോഡില്‍ ലൈംഗികാതിക്രമം: യുവതിയെ ഓട്ടോയില്‍ വലിച്ചിഴച്ചു, ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

താനെ ∙ കോളജിലേക്കു പോകുംവഴി 21കാരിയെ നടുറോഡില്‍ വച്ച് കടന്നുപിടിക്കുകയും ഓടുന്ന ഓട്ടോയില്‍ വലിച്ചിഴയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴോടെയാണ് അതിക്രമമുണ്ടായത്. റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോയ പെണ്‍കുട്ടിയോട് അക്രമി ആദ്യം അശ്ലീല പദപ്രയോഗം നടത്തുകയും ചോദ്യംചെയ്തപ്പോള്‍ കടന്നുപിടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഓട്ടോയിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച അക്രമിയുടെ കയ്യിൽപിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചെങ്കിലും ഓട്ടോയുടെ വേഗം കൂടിയതോടെ പെൺകുട്ടി തെറിച്ചുവീണു. പരുക്കേറ്റു റോഡില്‍ കിടന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ പരിസരവാസികളാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി.

English Summary: Woman molested by auto driver, dragged with vehicle in Thane city