പാലക്കാട്ട് ട്രെയിനിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ പിടിയാന ചരിഞ്ഞു

പാലക്കാട്∙ വാദ്യാർ ചള്ളയിൽ ട്രെയിനിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ പിടിയാനയും ചരിഞ്ഞു. നടുപ്പതിക്ക് സമീപം പുഴയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ആന ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാരാണ് വനം വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ജനവാസമേഖലയോട് ചേർന്ന് രഹസ്യമായി ആനയുടെ ജഡം കുഴിച്ചിട്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.



ട്രെയിനിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ ആനയെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നെല്ലിക്ക ശേഖരിക്കാനെത്തിയ കുട്ടികളാണ് നടുപ്പതിയിലെ പുഴയിൽ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നാലെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി രഹസ്യമായി കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് വനം വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ആന ചരിഞ്ഞ വിവരം അറിയുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് വാദ്യാർ ചള്ളയിൽ ആനകളെ ട്രെയിനിടിച്ചത്. ഒരു പിടിയാനയെ ട്രാക്കിന് സമീപം ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ രണ്ടാമത്തെ ആനയെ കണ്ടെത്താൻ വനം വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ചരിഞ്ഞ ആനകൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാന ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങി വീട്ടമ്മയെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടിയാനയ്ക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് നിഗമനം.

English Summary: Elephant killed after being hit by train in Palakkad