വിവാദ മദ്യനയം: സിസോദിയയ്ക്ക് സിബിഐ നോട്ടിസ്; അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എഎപി

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദമായ മദ്യനയ കേസിൽ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്ക് സിബിഐയുടെ നോട്ടിസ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. നേരത്തേ സിബിഐ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും എന്നാൽ സിബിഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ പൂർണ സഹകരണം നൽകുമെന്നും സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



“സിബിഐ എന്റെ വീട്ടിൽ 14 മണിക്കൂർ റെയ്ഡ് നടത്തി. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പുറത്തുവന്നില്ല. അവർ എന്റെ ബാങ്ക് ലോക്കർ പരിശോധിച്ചു. ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നാളെ രാവിലെ 11ന് സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പൂർണ സഹകരണം നൽകും’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

मेरे घर पर 14 घंटे CBI रेड कराई, कुछ नहीं निकला. मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला. मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला.



अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे CBI मुख्यालय बुलाया है. मैं जाऊँगा और पूरा सहयोग करूँगा.



सत्यमेव जयते. — Manish Sisodia (@msisodia) October 16, 2022

സിസോദിയയ്ക്കു സിബിഐ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ, സിസോദിയയെ നാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) മുതിർന്ന നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ‘നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന’ വരാനിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി നോട്ടിസിനു ബന്ധമുണ്ടെന്നും ബിജെപിക്ക് ഭയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിസോദിയയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും എഎപി ദേശീയ കൺവീനറുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും രംഗത്തെത്തി.

जेल की सलाख़ें और फाँसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाये



ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है।मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह है



75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला जिसने ग़रीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी



करोड़ों ग़रीबों की दुआएँ आपके साथ है https://t.co/slc3lb1Mqp — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 16, 2022

