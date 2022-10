പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവില്ലെന്ന് സിപിഐ; കെ.ഇ. ഇസ്മയിൽ പുറത്തേക്ക്

വിജയവാഡ∙ സിപിഐ ദേശീയ കൗൺസിലിൽ പ്രായപരിധിയിൽ ആർക്കും ഇളവുണ്ടാകില്ല. കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള കെ.ഇ. ഇസ്മയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പുറത്തുപോയേക്കും. പ്രായപരിധിയില്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍മാത്രം ഇളവു നല്‍കും. ഇളവു നല്‍കുക വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും സിപിഐ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അതുല്‍ കുമാര്‍ അന്‍ജാന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, പാർട്ടിക്കു വാർധക്യം പിടിപെട്ടെന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ സിപിഐ നേതൃത്വം ഏറ്റുപറഞ്ഞു. വൃദ്ധഭരണത്തിന്റെ ഇരയായി പാർട്ടി മാറിയ സ്ഥിതിയാണ്. സംസ്ഥാന, ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ 60 കഴിഞ്ഞവരുടെ പിടിയിലായി. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരു പദവിയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഈ ദുഃസ്ഥിതി മാറ്റി യുവജനങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും നേതൃത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നേ തീരൂവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നിർദേശിച്ചു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ നേതൃത്വം യുവനിരയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തം ഉള്ളതാകുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഈ സ്വയം വിമർശനം.

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിനായി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു പോകുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സർക്കാരുകൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലേക്കും കർഷകരിലേക്കും തിരിക്കണമെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ (എഐകെഎസ്) ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അതുൽ കുമാർ അന്‍ജാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കർഷകരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപിയിലേക്കു കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: No age relaxation in CPI says Atul Kumar Anjan