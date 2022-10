രാഹുലിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് സോണിയ; ഭയന്നോടി മോദി: പോരാടി വിഡിയോയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസിനെ പരിഹസിച്ച് ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയ ആനിമേഷൻ വിഡിയോയ്ക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും പരിഹസിച്ചുള്ള ആനിമേഷൻ വിഡിയോ ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിലാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ, ഇന്ധനവില വർധന ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസും വിഡിയോ പുറത്തിറക്കി. ‘അമ്മേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു? ടാറ്റാ..ഗുഡ്ബൈ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെയുള്ള രണ്ടു മിനിറ്റിലേറെ ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ ബിജെപി പങ്കുവച്ചത്.

രാഹുലിന്റെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെയാണ് വിഡിയോയിലൂടെ പരിഹസിക്കുന്നത്. ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചതും ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടതും രാജസ്ഥാനിലെ ചേരിപ്പോരുമൊക്കെ പരിഹാസരൂപേണ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസും ആനിമേഷൻ വിഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ധന വിലവർധന, പാചകവാതക വിലവർധന, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന മോദിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണു കോൺഗ്രസിന്റെ വിഡിയോ.

