യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവം: അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം

തിരുവനന്തപുരം∙ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ഉത്തരവിട്ടു. മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്‌പെഷല്‍ ഓഫിസര്‍ ഡോ. അബ്ദുൽ റഷീദ് കോര്‍ഡിനേറ്ററായ അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ നഴ്‌സിങ് ഡോ. സലീന ഷാ, കൊല്ലം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഫൊറന്‍സിക് മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. രഞ്ജു രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണുള്ളത്.



വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി പരാതിയിന്‍മേല്‍ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി ഉടന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനാണ് നിര്‍ദേശം. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡിഷനല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടിയോട് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. പന്തീരാങ്കാവ് മലയിൽ കുളങ്ങര അഷ്റഫിന്റെ ഭാര്യ കെ.കെ.ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിലാണ് കത്രിക കുടുങ്ങിയത്.

അതേസമയം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമിച്ച അന്വേഷണ കമ്മിഷന്റെ ചെയർമാൻ പരാതിക്കാരിയോട് 19ന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു നൽകി. കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സാ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന അടുത്ത ബന്ധുവോ പ്രതിനിധിയോ കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ 19ന് രാവിലെ 11.30ന് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെത്താനാണ് നിർദേശം. കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ കഴിഞ്ഞ 12ന് എത്താൻ അറിയിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നു ഹർഷിന ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ച‌‌‌‌‌ത്.

പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ആർട്ടറി ഫോർസെപ്സ് എന്ന ഉപകരണവുമായി 5 വർഷമാണ് ഹർഷിന ജീവിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 17ന് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഉപകരണം പുറത്തെടുത്തത്. 2017 നവംബർ 30ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലും അതിനു മുൻപ് താമരശ്ശേരി ഗവ. ആശുപത്രിയിൽനിന്നുമായിരുന്നു ഹർഷിനയ്ക്കു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഹർഷിനയ്ക്കു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതും ചികിത്സ തേടിയതും.

