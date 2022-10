ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയം; പെൺകുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു, അറസ്റ്റ്

പത്തനംതിട്ട ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ചു ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന യുവാവ് അതേ കുറ്റത്തിനു വീണ്ടും അറസ്റ്റിൽ. കായംകുളം കാർത്തികപ്പള്ളി പെരിങ്ങാല കരിമുട്ടം കോട്ടൂർ പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ ലാലുകൃഷ്ണനെ (കണ്ണൻ–23) ആണു പന്തളം പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കുരമ്പാല സ്വദേശിനിയായ പതിനേഴുകാരിയെയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ടു വീട്ടിൽനിന്നു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്.

ഈ മാസം 11ന് രാവിലെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽനിന്നും കാണാതായത്. 14ന് മകളെ കാണാനില്ലെന്നു മാതാവ് പന്തളം സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഒരു നമ്പറിൽനിന്നും തുടരെ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോണിലേക്കു വിളിച്ചതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ടവർ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണു പ്രതി നിരീക്ഷണത്തിലായത്.

പിങ്ക് പൊലീസ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായി സ്ഥലത്തെത്തി. യുവാവിന്റെ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. സ്വന്തം വീട്ടിലും കൂട്ടുകാരുടെ വീടുകളിലുംവച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നു യുവാവ് മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം പെൺകുട്ടിയെ തിരുവല്ല ജെഎഫ്എഫ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.

English Summary: Youth arrested for fake love relationship and sexual assault of minor girl at Pathanamthitta