പേസ്റ്റാക്കി, പിന്നീട് ഗുളികയുടെ രൂപത്തിലും; 40 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണം കൊച്ചിയിൽ പിടികൂടി

നെടുമ്പാശേരി∙ പേസ്റ്റ് രീതിയിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയശേഷം വീണ്ടും ഗുളികയുടെ രൂപത്തിലാക്കി മലദ്വാരത്തിലൊളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. അഞ്ച് കാപ്സ്യൂളുകളാക്കിയാണ് ദുബായിൽനിന്നെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശി ആബിദാണ് ഇത് അതിവിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ചത്.

സ്വർണകള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ദേഹപരിശോധനയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 40 lakhs worth of gold smuggled and seized at Cochin Airport