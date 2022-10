ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരമാണോ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണം? 'മാടമ്പികളെ' മര്യാദയോടെ നേരിട്ട തരൂർ തന്ത്രം

പ്രമുഖ യുവനടി ആയിരുന്നു മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ പരിപാടിയിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം. പുതുതായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ജനശ്രദ്ധ കിട്ടാനാണ് പ്രശസ്ത നടിയെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയി കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനിടെ സ്ഥലത്തെ എംപി എന്ന നിലയിൽ ശശി തരൂർ ചടങ്ങിന് എത്തി. അന്തരീക്ഷം ആകെ മാറി. പിന്നീട് യുവനടിയെ കാണുന്നത് തരൂരിനൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിനുള്ള മത്സരത്തിന് പത്രിക കൊടുത്ത ശേഷമുള്ള ഒരു ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽനിന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറിയ തരൂരിന് ചുറ്റും ആളുകൂടി. യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ തരൂർ ആണെന്ന പൈലറ്റിന്റെ അറിയിപ്പാണ് അതിന് ഇടയാക്കിയത്. ശശി തരൂരിന് ചുറ്റും എന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിനും വാർത്തയ്ക്കും ഒരിക്കലും കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. അതേസമയം ‘സെലിബ്രിറ്റി’കൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള ആർപ്പുവിളികൾ മാത്രമല്ല അത് എന്നതാണ് തരൂരിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്ന ഘടകം. സൂക്ഷ്മതയോടെ, നിശബ്ദതയോടെ കേൾക്കേണ്ട വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയാം. തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ സൂചി വീണാൽ കേൾക്കുന്ന നിശബ്ദത ആയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ഭുതത്തോടെയാണ് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞത്. സൂക്ഷ്മതയോടെ കേൾക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് തരൂർ എന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർക്ക് അറിയാം.

20 കൊല്ലം മുൻപ് സോണിയ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചപ്പോൾ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദിന് ഏതാനും വോട്ടുകൾ മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ തരൂർ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കളിമാറി എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പിടികിട്ടി. ഒരു വിഭാഗത്തിന് അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതു ധാരാളം മതിയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നതമായ പാരമ്പര്യം, ലോകോത്തരം എന്നു പറയാവുന്ന ജനാധിപത്യ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ, രാജ്യം അടിയന്തരമായി കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത്. എന്നാൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു ചരടിൽ കോർത്തവരായി മാറാൻ മത്സരിക്കുന്നവർക്ക്, ഇടിവെട്ടേറ്റ അനുഭവമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ ജനാധിപത്യം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും താൽപര്യമില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം.

∙ എതിർപ്പിനു കാരണങ്ങൾ വിചിത്രം

വെറും പ്രതീതി എന്ന നിലയിൽനിന്ന്, മത്സരം യഥാർത്ഥമാണ് എന്നു വന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങി. എ.കെ. ആന്റണി മുതൽ കെ. മുരളീധരൻ വരെയുള്ളവർ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും അനിവാര്യതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തരൂരിനെ എതിർത്തത്. മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയ്ക്ക് ജനപിന്തുണ ഉണ്ടെന്നും തരൂരിന് ഇല്ലെന്നും ഇവർ പറയാതെ പറഞ്ഞു. കെ. മുരളീധരൻ, തരൂരിന് ജനബന്ധം കുറവാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രി ആയിരിക്കെ വടക്കാഞ്ചേരി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട മുരളീധരൻ 3 തവണ തുടർച്ചയായി തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് സീറ്റിൽ ജയിച്ച തരൂരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവിനെതിരെ കേരള നേതാക്കൾക്ക് രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടിവന്നത് കൗതുകമുള്ള സംഭവമായി.

നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ ‘നിഷ്പക്ഷതാ നാട്യം’ പൊളിക്കാൻ ശശി തരൂരിന്റെ നിരന്തരമുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. നെഹ്റു കുടുംബമാകട്ടെ എതിർക്കുന്നതിനു പകരം ജനാധിപത്യ വഴക്കങ്ങൾക്കു തയാറായി. കോൺഗ്രസിന് പുറത്താണ് ശശി തരൂർ ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഏറെയും എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. കോൺഗ്രസ് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് എതിരാളികൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നേതൃത്വത്തിനും മനസിലായി. അസൂയമൂലമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തരൂരിനെ ചവിട്ടുന്നതെന്നും അതിനൊപ്പം നിൽക്കരുതെന്നും സോണിയയും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവാം.

∙ എന്തുകൊണ്ട് എതിർപ്പ്?

ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും നേതാവിന്റെ ചാർച്ചക്കാരൻ എന്ന നിലയിലോ അല്ല തരൂർ വളർന്നുവന്നത്. യുഎൻ പശ്ചാത്തലം കാരണം അദ്ദേഹം ‘എലീറ്റ്’ ആണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും കരുതിയിരുന്നു. താൻ ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് തരൂർ തന്നെ പറയുമ്പോഴാണ് പലരും അതു മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് തരൂർ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കും മറ്റും എത്തിപ്പെട്ടത്? ഒരേയൊരു ഉത്തരം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്നവർ പറയുന്നത്– കഠിനാധ്വാനം.

കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥി ആയതിനുശേഷം പോലും തരൂർ നടത്തിയ പ്രചാരണം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. എതിർ സ്ഥാനാർഥി ഖർഗെ, ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ആയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ തരൂർ വരുന്നതുകണ്ട് ഖർഗെയ്ക്കും രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. തരൂരിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ മത്സരത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ തരൂരിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഒരു ഉന്നത നേതാവിനു ചേരുന്നതായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ മാടമ്പി സ്വഭാവത്തോടെ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെയും ജനാധിപത്യ മര്യാദയോടെയും ആണ് തരൂർ നേരിട്ടത്. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തരൂരിന്റെ സൽപ്പേര് വളരാൻ അതും ഇടയാക്കി.

മികച്ച രീതിയിൽ ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കുന്നതെന്നത് ഉപരിപ്ലവമായ വിലയിരുത്തൽ ആണ്. കേരളത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് പണ്ഡിതർക്ക് ആർക്കും സമാനമായ പ്രതിഛായ കിട്ടിയിട്ടില്ല. വിഷയങ്ങളുടെ കാമ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിലുള്ള പ്രാഗത്ഭ്യമാണ് തരൂരിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. മികച്ച രീതിയിൽ മലയാളം സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹം പരിശീലിച്ചു. പാലക്കാട്ടുകാരനും സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവുമായ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഇപ്പോഴും അണികളെ ഇംഗ്ലിഷിലാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.

∙ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം

ശശി തരൂരിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താണ്? ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹംതന്നെ പറഞ്ഞത് തന്റെ പേര് എന്നാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശശി എന്നത് വനിതകൾക്ക് ഇടുന്ന പേരാണ്. അതാണ് ഇഷ്ടക്കുറവിന് കാരണം. മറ്റെല്ലാറ്റിനോടും തരൂരിന് ഇഷ്ടമാണ്. സമൂഹം, സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, ക്രിക്കറ്റ്... തിരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കും ശശി തരൂരിനോട് ഇഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാകാം ഈ ഇഷ്ടം? പുച്ഛം, പരിഹാസം, അവജ്ഞ എന്നിവയില്ലാതെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തോട് ‌അടുപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടും. വിവാദത്തെ ഭയന്ന് പറയാതിരിക്കില്ല. നോക്കിലും നടത്തത്തിലും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തരൂരിൽ ആരും കാണുന്നില്ല.

എന്നെ വിമർശിക്കൂ എന്നാണ് ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു പത്രപ്രവർത്തകരോടും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മാധ്യമങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ആ ജനാധിപത്യപാരമ്പര്യത്തെയാണ് ദുർബലമാക്കിയത്. അവിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളുമായി എപ്പോഴും സംവദിക്കാൻ തയാറാവുന്ന തരൂരിന്റെ പ്രധാന്യം. ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള തരൂരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിലും ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ വളർന്നുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചെറുപതിപ്പുകളാണെന്ന് രാമചന്ദ്രഗുഹ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തോടെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് ഗുഹ പറയുന്നു. സമവായത്തിന്റെ, ചർച്ചകളുടെ വഴിയാണ് തരൂരിനിഷ്ടം. യുഎൻ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചതും അതായിരിക്കാം.

∙ തിരുവനന്തപുരത്തെ കഥ

ഇടതുപക്ഷത്ത് സിപിഐയുടെ സീറ്റ് ആണ് തിരുവനന്തപുരം. ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക സീറ്റ് ആയി അവർ കരുതുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ആണ്. രണ്ടു പാർട്ടികൾക്കും കനത്ത ആഘാതം ആയിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ വരവ്. കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുകളിച്ച് ദുർബലമാകുമെന്നും ശശി തരൂരിന് പിന്തുണ കിട്ടില്ല എന്നും ഇരുകക്ഷികളും ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് കരുതി. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ തരൂർ കഥ മാറ്റിയെഴുതി. പിന്നീട് ശശി തരൂരിനെ ‘കൊച്ചാക്കാൻ’ നിരവധി പദ്ധതികൾ ആണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ നടപ്പാക്കിയത്.

ക്രിക്കറ്റ് വാതുവയ്പ്പ് കാരണം മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായപ്പോഴും ഭാര്യയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിനു ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഛായ നഷ്ടമായെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്നപ്പോൾ എതിരാളികൾ നിരാശരായി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി നായർ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തി എന്നതുവരെ വാർത്തയായി. അതും ഫലം ചെയ്തില്ല. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു തുറന്ന ജീപ്പിൽ ഒന്നു രണ്ട് അനുയായികൾക്കൊപ്പം മണ്ഡലം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് മാത്രമാണ് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രചാരണം. മറ്റു പാർട്ടികൾ കാടിളക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇളം തെന്നലായി അദ്ദേഹം പ്രചാരണം നടത്തും.

മണ്ഡലത്തിലെ പിരിമുറുക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ മൂന്നുതവണയും അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയം ആണ് വിധിച്ചത്. എന്നാൽ പാലക്കാടല്ല, തിരുവനന്തപുരമാണ് തനിക്ക് പറ്റിയ മണ്ഡലം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച തരൂരിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനം ശരിയാണെന്നു തന്നെ തെളിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ വി.കെ. കൃഷ്ണ മേനോൻ മത്സരിക്കാൻ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ തിരുവനന്തപുരം നിവാസികൾ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവച്ച് മറ്റൊരു ‘വിശ്വപൗരനെ’ വരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കെ. മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്ന ‘ജനപിന്തുണ ഇല്ല’ എന്നത് പാർട്ടി പിന്തുണ എന്ന അർഥത്തിൽ ശരിയാണ്. പക്ഷേ വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ തരൂരിന് തന്നെ.

തിരുവനന്തപുരത്തെ തരൂരിന്റെ എംപി ഓഫിസ് പ്രവർത്തനവും മാതൃകാപരമാണ് എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ അനുഭവം. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും വ്യക്തമായും ശക്തമായും ജനകീയമായും എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിന് കഴിയുന്നു. യുഎന്നിൽ ആയിരിക്കെ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്. അത്തരമൊരാൾക്ക് ഒരു എംപി ഓഫിസ് മറ്റൊരു തലത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നതിൽ മലയാളികൾ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവം മാത്രമാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന തരൂരിന് അത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു.

∙ എങ്കിലും കോൺഗ്രസ്

യുഎൻ ഉദ്യോഗം മതിയാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശശി തരൂർ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും ഒരു അനൗദ്യോഗിക യോഗം വിളിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങണോ, എങ്കിൽ ഏതു പാർട്ടിയിൽ ചേരണം? ഈ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും പരിഗണനയിൽ വന്നുവത്രേ. പക്ഷേ ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസിനെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവിന് തന്റേതായ ഇടം നൽകാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്ന ഏക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹം ഇളക്കി വിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടിയെ വിഭജിക്കുകയല്ല വളർത്തുകയാവും ചെയ്യുക.

കോൺഗ്രസിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റു പാർട്ടികളിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റു പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിൽ ആരോപിക്കുന്നത് കുടുംബ വാഴ്ചയാണ്. കുടുംബവാഴ്ച എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിന് നേർവിപരീതം ആണ്. അതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരം കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തരൂരിനാണ്. തരൂർ രംഗത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വെറും ഒരു കൺകെട്ട് പദ്ധതിയായി അവസാനിച്ചേനെ.

ഖർഗെ വിജയിച്ചാലും നടന്നത് യഥാർഥ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് തരൂർ വഴി സാധിച്ചു. ഇതു മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പ്രാദേശിക രംഗത്തെ പ്രബല രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാം കുടുംബവാഴ്ചയുടെ വക്താക്കളാണ്. ബിജെപിയിൽ ആകട്ടെ ജനാധിപത്യം എന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ നേതാക്കളുടെ ഇംഗിതമായി ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചില്ലറ പരിഭ്രാന്തികൾ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് അടിച്ച ലോട്ടറിയാണ് തരൂർ. ‘ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും തരൂർ’ എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയതും അങ്ങനെയാണ്.

125 വർഷം മുൻപ് പാലക്കാട്ടെ മങ്കരയിൽനിന്ന് ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻനായർ കോൺഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തെത്തിയെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ എന്ന ചിറ്റലഞ്ചേരിക്കാരൻ മുകളിലേക്ക് കടന്നുവരികയാണ്. ഇനി തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ദേശീയതലത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനാവില്ല. ഒരു അനിഷേധ്യനേതാവായി അദ്ദേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം തന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രം നേടി എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത. ഗോഡ്ഫാദർ ഇല്ലാതെ അഖിലേന്ത്യാനേതാവായി മാറാൻ തരൂരിന് കോൺഗ്രസ് അവസരം നൽകി, അതും കോൺഗ്രസിനു മാത്രം കഴിയുന്ന രീതിയിൽ.

