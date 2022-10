‘എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ട്; ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കേണ്ടതില്ല’

ബെംഗളൂരു∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളടക്കം എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്ന് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖർഗെ. ബെംഗളൂരുവിൽ കർണാടക പിസിസി ആസ്ഥാനത്തെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തുടരുകയാണ്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റൊന്നിനും ഇപ്പോള്‍ പ്രസക്തിയില്ല’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കർണാടകയിൽ ആകെ 494 പേർക്ക് വോട്ടവകാശമുണ്ട്. ഖർഗെ വോട്ടുചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി കർണാടകയിലുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സംഘത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പിന് യോഗ്യതയുള്ള 40 പേർക്കുമായി ബെള്ളാരിയിൽ പോളിങ് ബൂത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യവ്യാപകമായി എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തുൾപ്പെടെ ആകെ 68 പോളിങ് ബൂത്തുകളുണ്ട്. രാവിലെ പത്തിന് ആരംഭിച്ച വോട്ടിങ് വൈകുന്നേരം നാലിന് അവസാനിക്കും.

English Summary: I have everyone's support, says Mallikarjun Kharge after casting vote in Congress President Election