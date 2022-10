യുകെയിൽ ലിസ് ട്രസിനെ പുറത്താക്കാന്‍ ഒരുക്കം; വിമത നീക്കവുമായി എംപിമാർ

ലണ്ടൻ∙ നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായതിനു പിന്നാലെ യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസിനെതിരെ വിമതനീക്കം ശക്തമായി. ട്രസിനെതിരെ മത്സരിച്ച മുൻ ധനമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ വംശജനുമായ ഋഷി സുനകിനെ നേതാവായി കൊണ്ടുവരാൻ വിമതർ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, തന്നെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കിയാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു പോകേണ്ടിവരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ട്രസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ 100ൽ അധികം എംപിമാർ ട്രസിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നു കാട്ടി കത്ത് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ഗ്രഹാം ബ്രാഡിക്ക് ഇവർ ഉടൻ കത്തു നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ‘നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു’ എന്ന് ബ്രാഡി ട്രസിനെ ഓർമിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എംപിമാരുടെ ആവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ നിയമം പരിഷ്കരിച്ച് ട്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നു കാട്ടാനായി അവിശ്വാസ വോട്ടിന് അവസരം നൽകണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, പുതിയതായി നിയമിച്ച ധനമന്ത്രി ജെറമി ഹണ്ടിനും ട്രസിനും ഒക്ടോബർ 31ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നുമാണ് ബ്രാഡിയുടെ നിലപാട്.

