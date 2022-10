‘എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം; ജയിലിൽ പോയാലും ഗുജറാത്തിലെ പ്രചാരണം മുടങ്ങില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണെന്നു ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. ‘ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. അതു തടയുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം.’’– സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് പ്രചാരണത്തിൽനിന്നു തന്നെ തടയാനുള്ള ബിജെപി നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബിജെപിക്കു പരാജയഭീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. താൻ ജയിലിൽ പോയാലും പ്രചാരണം മുടങ്ങില്ലെന്ന് സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

जब जब मैं गुजरात गया, मैंने गुजरात के लोगों को यही कहा कि हम गुजरात में भी आपके बच्चों के लिए दिल्ली जैसे शानदार स्कूल बनायेंगे। लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात में भी अच्छे स्कूल बनें, गुजरात के लोग भी पढ़ें और तरक़्क़ी करें। — Manish Sisodia (@msisodia) October 17, 2022

ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ പഴയ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാനാണ് മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്ക് നൽകിയ നിർദേശം. ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് ഇതേ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആംആദ്മി പാർട്ടി കമ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം മേധാവിയും മലയാളിയുമായ വിജയ് നായർ, ഹൈദരാബാദിൽനിന്നുള്ള വ്യവസായി അഭിഷേക് ബോയിൻപള്ളി എന്നിവരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സിസോദിയയെയും ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹവും ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഡൽഹി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച മദ്യനയം നടപ്പാക്കിയതിൽ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്ന ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഫ്. ഗവർണർ വി.കെ. സക്സേനയാണു സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ മദ്യനയം പിൻവലിച്ചു. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

