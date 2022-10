‘എഎപി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ ഭീഷണി’; സിസോദിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് 9 മണിക്കൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ 9 മണിക്കൂർ ചോദ്യംചെയ്ത് സിബിഐ വിട്ടയച്ചു. ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. കേസും ചോദ്യംചെയ്യലും ബിജെപിയുടെ പ്രതികാരമാണെന്നും ഗുജറാത്ത്‌ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തടയുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും സിസോദിയ ആരോപിച്ചു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ സിബിഐ ഓഫിസില്‍വച്ച്, പാര്‍ട്ടിവിടാന്‍ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നു സിസോദിയ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. എഎപി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞെന്നു സിസോദിയ വെളിപ്പെടുത്തി. സിസോദിയയുടെ ആരോപണങ്ങൾ സിബിഐ നിഷേധിച്ചു.

Addressing the Media | LIVE https://t.co/HNOy986xM5 — Manish Sisodia (@msisodia) October 17, 2022

സിസോദിയയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും എഎപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. രാവിലെ 11.20 മുതൽ രാത്രി 8.40 വരെയാണു ചോദ്യംചെയ്യൽ നീണ്ടത്. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന് സിസോദിയ മുൻകൂറായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അറസ്റ്റുണ്ടായില്ല. രാവിലെ അമ്മയുടെ ആശീർവാദം വാങ്ങി സിസോദിയ ആദ്യം എഎപി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി. സിസോദിയയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തുടർന്നു രാജ്ഘട്ടിലെത്തി. മലയാളി വിജയ് നായരടക്കം രണ്ടുപേർ കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായി. ഇഡിയും സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

