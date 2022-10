തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനിക്ക്; ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി∙ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും ആണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ യു.യു. ലളിത്, ജസ്റ്റിസ് ബേല എം. ത്രിവേദി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് വിമാനത്താവളം കൈമാറ്റം ചെയ്ത നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി 2020 ഒക്ടോബർ 19ന് തള്ളിയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീല്‍ നൽകിയത്.

English Summary: Supreme Court Dismisses Kerala Govt Challenge Against Lease Of Thiruvananthapuram Airport To Adani Enterprises Ltd