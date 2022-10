ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നത് വിസമ്മതിച്ചു; യുവതിയെ മർദിച്ച് ഭർത്താവ്

ഭോപാൽ∙ ഭാര്യമാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ച യുവതിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം. രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിലാണ് സംഭവം നടന്നതെങ്കിലും കേസ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപാലിലാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കാനീർ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ മാനേജരുടെ ഭാര്യയാണ് പരാതിക്കാരി.

ബിക്കാനീറിലെ ഹോട്ടലിൽ പൂട്ടിയിട്ടുവെന്നും ഫോൺ ഭർത്താവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് മദ്യപിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ഭർത്താവ് മുറിയിൽ കയറി വന്നു. മറ്റു പല സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരുമായും ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇയാൾ എത്തിയത്. തുടർന്ന് ഭാര്യമാരെ കൈമാറുന്ന (വൈഫ് സ്വാപ്പിങ് ഗെയിം) പരിപാടിക്ക് നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വഴങ്ങാതിരുന്നതോടെ മർദിക്കുകയും സംസ്കാരമില്ലാത്തവളെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരീരത്തിൽ പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും 50 ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മാസങ്ങളോളം ഇവർ ഉപദ്രവിക്കുകയും പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ മധ്യപ്രദേശിലെ യുവതിയുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഭർത്താവിനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കുമെതിരെ നിരവധി വകുപ്പുകൾ‌ ചുമത്തി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് അഞ്ജന ദുർവ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: Woman Assaulted In Rajasthan Hotel For Not Agreeing To Wife-Swap