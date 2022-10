നിരോധനത്തിനെതിരായ പ്രകടനം; പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ 3 നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

ചാവക്കാട്∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയ മൂന്നു മുൻ നേതാക്കൾ യുഎപിഎ വകുപ്പുകളിൽ അറസ്റ്റിലായി. ബ്ലാങ്ങാട് തെരുവത്തു വീട്ടിൽ ഷഫീദ്(39), അഞ്ചങ്ങാടി കുട്ടൻപറത്ത് വീട്ടിൽ ഷാജഹാൻ(37), അഞ്ചങ്ങാടി പുളിക്കൽ വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം(49) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

കഴിഞ്ഞ 28ന് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് മുതൽ അഞ്ചങ്ങാടി ജങ്ഷൻ വരെ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേസ്‌ അന്വേഷണം ഏറ്റടുത്ത ഗുരുവായൂർ എസിപി കെ. ജി.സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് യുഎപിഎ ചുമത്തി ഇവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. പ്രതികളെ ചാവക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

