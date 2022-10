ആര്യൻ ഖാൻ കേസ്: അന്വേഷണത്തിൽ ‘ക്രമക്കേടുകൾ’; ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം സംശയകരം

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാന്റെ ലഹരിക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിരവധി ‘ക്രമക്കേടുകൾ’ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി). സ്വന്തം ഏജൻസിയിലെ ഏഴ്–എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം സംശയകരമാണെന്നും എൻസിബി പറയുന്നു. തെളിവു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു കാട്ടി മേയിൽ ആര്യനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 65 പേരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ചിലയാളുകൾ മൂന്ന് – നാലു തവണ മൊഴി മാറ്റി. അന്വേഷണത്തിലെ പിഴവുകളും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എസ്ഐടി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

English Summary: In Aryan Khan Case, "Suspicious" Actions Of Officers Of Anti-Drugs Agency