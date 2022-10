അടൂർ ∙ വടക്കടത്തുകാവിൽ പെട്രോൾ ടാങ്കർ ഓമ്നി വാനിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് എംസി റോഡിൽ ഗതാഗത തടസ്സം നേരിട്ടു. അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി ടാങ്കർ റോഡിൽനിന്ന് നീക്കിയശേഷം റോഡ് വൃത്തിയാക്കി.

English Summary: Fuel Tanker Rams Into Van And Overturns In Adoor