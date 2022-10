ഷാഫി ഒരാളെക്കൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നു ലൈല; സ്വാധീനിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഷാഫി

കൊച്ചി ∙ ഇലന്തൂർ നരബലി, കൊലപാതകക്കേസുകളിലെ മുഖ്യ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഒരാളെക്കൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നോടു പറഞ്ഞതായി മൂന്നാം പ്രതി ലൈലയുടെ മൊഴി. പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ലൈല ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കൊലപാതക ശേഷം അവയവങ്ങൾ വിറ്റെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതായും മൊഴിയിലുണ്ട്.

അതേസമയം, ഈ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ തെളിവു കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന‌ാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഷ്യം. മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും പൊലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവൽ സിങ്ങിനെയും ലൈലയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാണ് ഒരാളെ മുൻപ് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പറഞ്ഞതെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഷാഫി.

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി ആഭിചാര ക്രിയകളിലേക്കു കടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പുത്തൻകുരിശിൽ എഴുപത്തഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലായിരുന്നു ഷാഫിയുടെ ജയില്‍വാസം.

ഷാഫി ജയിലിലുണ്ടായ സമയത്ത് ആഭിചാര ക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ദുര്‍മന്ത്രവാദം ചെയ്തിരുന്ന ചിലരുമായി ഷാഫി അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Mohammad Shafi Killed One More Person, Says Third Accused In Human Sacrifice Case Laila