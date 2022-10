‘ഇവളുടെ മുഖത്തുകൂടി ചോരയൊലിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്’: യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍- വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഭാര്യയെ മര്‍ദിച്ച് ദൃശ്യം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് പിടിയിൽ. തിരുവനന്തപുരം മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി ദിലീപാണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. ദിലീപിന്റെ അമിത മദ്യപാനം ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണു ഭാര്യയെ മര്‍ദിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ ഭാര്യയുടെ ദൃശ്യം ദിലീപ് മൊബൈലിലെടുത്തു പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്.

‘‘ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവളെ ഇടിച്ചതും വാ പൊട്ടിച്ചതും. ഇവളുടെ മുഖത്തുകൂടി ചോരയൊലിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്. നാളെത്തൊട്ട് ഇവൾ ജോലിക്കു വരണുമില്ല, പോണുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റാണ്. പക്ഷേ, ഈ പറയുന്നത് ന്യായമാണ്’’ – ഭാര്യയെ മർദിച്ച‌‌ശേഷം ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ നിർത്തി ദിലീപിന്റെ വാക്കുകൾ.

കഴിഞ്ഞ 16ന് രാത്രിയാണ് സംഭവം. അന്നു രാത്രി ദിലീപ് മദ്യപിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയതിനെ ഭാര്യ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിൽ ക്രുദ്ധനായി ഇയാൾ ഭാര്യയെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കൈകൊണ്ടും കമ്പുകൊണ്ടും മർദ്ദിച്ചു. ദേഹമാസകലം പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

മർദ്ദനമേറ്റ ഭാര്യ പൊട്ടിക്കരയുന്നതിനിടെയാണ് അവരെ ചേർത്തുനിർത്തി ദിലീപ് വിഡിയോ പകർത്തുന്നത്. അടിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഇയാൾ, ഇടയ്ക്ക് അസഭ്യവാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ദിലീപ് തന്നെയാണ് ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

പിറ്റേന്നു തന്നെ ഭാര്യ മലയൻകീഴ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ദിലീപിനെതിരെ പരാതി നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിലീപിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വധശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Wife was attacked by husband in Malayinkeezh, Police nabbed the man