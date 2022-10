സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധം, പിൻവലിക്കണം: ഗവർണർക്ക് വിസിയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലർ ഗവർണർക്കു കത്തു നൽകി. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു. സർവകലാശാല നിയമപ്രകാരം മാത്രമേ ഗവർണർക്കു പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ. അംഗങ്ങളെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി നിയമവിരുദ്ധമായതിനാൽ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. ഗവർണറുമായുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് വിസിയുടെ കത്തിലുള്ളത്. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.

വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള സേർച്ച് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിളിച്ച യോഗത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന 15 പേരെയാണ് ഗവർണർ പുറത്താക്കിയത്. സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമായിരുന്നു ബഹിഷ്ക്കരണം. ഇതു കാരണം സെനറ്റ് ക്വോറം തികയാതെ പിരിയേണ്ടിവന്നു. ചാന്‍സലർ എന്ന നിലയിൽ താൻ നാമനിർദേശം ചെയ്ത പ്രതിനിധികളെ പിൻവലിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന സർവകലാശാല നിയമ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് ഗവർണറുടെ നടപടി.

സ്വന്തം ചുമതലയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് ഇത്രയും അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. ഇവരുടെ ഒഴിവിൽ ഗവർണർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ ആളുകളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാം. ഇവർ യോഗത്തിനെത്തിയാൽ ഭാവിയിൽ ക്വോറം തികയാതെ സെനറ്റ് യോഗം പിരിയേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാം. ഗവർണർ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്ത 13 പേരിൽ രണ്ടുപേർ സെനറ്റ് യോഗത്തിനെത്തിയിരുന്നു. ബാക്കി 11 പേരെയും യോഗത്തിന് എത്താത്ത 4 വകുപ്പു മേധാവികളെയുമാണ് ഗവർണർ പുറത്താക്കിയത്.

