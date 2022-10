പരിശീലന വിമാനമായ എച്ച്ടിടി-40 മോദി പുറത്തിറക്കും; വ്യോമസേനയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച പരിശീലന വിമാനമായ എച്ച്ടിടി-40ന്റെ പ്രത്യേക പുറത്തിറക്കൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർവഹിക്കും. ഡിഫൻസ് എക്സ്‌പോ–2022ന്റെ ഇന്ത്യ പവലിയനിൽ ബുധനാഴ്ചയാണു ചടങ്ങ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎൽ) ആണ് വിമാനത്തിന്റെ നിർമാതാക്കൾ.

ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ജെറ്റ് ട്രെയിനറായ എച്ച്ജെടി–36ന് ഉടൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുമെന്നും എച്ച്എഎൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതും വ്യോമസേനയ്ക്കു കരുത്താകും. എച്ച്ജെടി–36 എല്ലാ പരീക്ഷണ പറക്കലുകളും പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും സർട്ടിഫിക്കേഷന് അയയ്ക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ വ്യോമസേനയ്ക്കും നാവികസേനയ്ക്കും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള തദ്ദേശീയ പരിശീലന വിമാനം സ്വന്തമാകും.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി പരിശീലന വിമാനങ്ങളുടെ കുറവ് ഇന്ത്യയെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് എച്ച്പിടി–32ന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചിരുന്നു. പൈലറ്റുമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനു വ്യോമസേന, 75 സ്വിസ് നിർമിത പിലാറ്റസ് ട്രെയിനർ എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എച്ച്ടിടി-40 ഇതിനു പകരമാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പിസ്റ്റൻ എൻജിനു പകരം ടർബോഫാൻ എൻജിനുകളാണ് എച്ച്ടിടി-40ന് കരുത്തേകുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എച്ച്ടിടി-40 കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും തയാറാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

