പീഡനക്കേസ്: എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി കോവളം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിയതിന് തെളിവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് യുവതി ആരോപിച്ച ദിവസം പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി കോവളത്ത് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുറിയെടുത്തതിന് തെളിവ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 14ന് എൽദോസ് തന്റെ വീട്ടിലെത്തി ബലമായി കാറിൽ കയറ്റി കോവളത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച യുവതിയുടെ മൊഴി. അന്നേദിവസം എൽദോസ് കോവളം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ചു. 9, 10 നമ്പർ മുറികളാണ് എൽദോസിന് അനുവദിച്ചത്.

ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിലും എൽദോസ് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുറിയെടുത്തു. അന്നും യുവതി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം. യുവതിയുമായി ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് എൽദോസ് ഒളിവിലാണ്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അഡിഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി 20ന് വിധി പറയും. കഴിഞ്ഞ മാസം 28നാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നു കാട്ടി യുവതി കോവളം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

ഈ മാസം എട്ടിനാണ് കോവളം സിഐ യുവതിയുടെ പരാതി പരിഗണിക്കാൻ തയാറായത്. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതിക്കാരി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സിഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കേസ് കൈമാറി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു നൽകിയ മൊഴിയിൽ പീഡനം നടന്നതായി യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയത്.

English Summary: More evidence against Eldhose Kunnappilly in rape case against him