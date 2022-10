‘കുടുംബത്തെ കൂടെക്കൂട്ടിയതിൽ അനൗചിത്യമില്ല; നാടിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശയാത്രയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടെക്കൂട്ടിയതിൽ അനൗചിത്യമില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിദേശ യാത്രയിൽ കുടുംബം അനുഗമിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാടിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘‘മാധ്യമങ്ങൾ ഏതു കാര്യത്തിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്? എന്തു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്? സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു സഹായിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിദേശയാത്രയിലൂടെ കടക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഉല്ലാസയാത്ര, ധൂർത്ത്, നാടിനു സംഭാവന നൽകുന്ന യാത്രയല്ല എന്നീ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. നാടിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സന്ദേശം നൽകുന്നത്?

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലയിലേക്കു മാധ്യമങ്ങൾ താഴരുത്. അവേശകരമായ നേട്ടങ്ങളാണു യാത്രയിലൂടെ ഉണ്ടായത്. മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന നിലയല്ല വിദേശികളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അവർ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ പ്രതികരണമാണ് അവരിൽനിന്ന് ഉണ്ടായത്. നിഷേധാത്മക നിലപാട് അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശികൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നാടിനെക്കുറിച്ച് നല്ല സന്ദേശം വളര്‍ത്താനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്’’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ വിദേശയാത്രകൊണ്ട് ഉണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സന്ദർശനത്തിലൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നേട്ടമുണ്ടായി. ഫിൻലൻഡ്, നോര്‍വെ, യുകെ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റുക, കൂടുതല്‍ വ്യവസായ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

