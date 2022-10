സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കാൻ ഔഷധി; ശുപാർശ നൽകി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഔഷധിയുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയുർവേദ ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നാലു സ്ഥലങ്ങളിൽ ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ശുപാർശയാണ് സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആയുഷ് വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി. വാടകയ്ക്കോ വിലയ്ക്കോ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ആലോചന. 2018 ഒക്ടോബർ 27 ന് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച സംഭവമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തിയപ്പോൾ (ഫയൽചിത്രം)

മുൻ ചെയർമാന്റെ കാലത്താണ് കൂടുതൽ ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആലോചന തുടങ്ങിയതെന്നു ഔഷധി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി കേന്ദ്ര ഫണ്ട് പാഴാകാതിരിക്കാൻ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തിനു പുറമേ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, വയനാട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.

സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം ഔഷധി അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പാക്കേജുകൾ തയാറാക്കാനാണ് ഔഷധിയുടെ ആലോചന.

1941ലാണ് കേരള വർമ ആയുർവേദ ഫാർമസി എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഔഷധി എന്ന പേരു നൽകി. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വർഷങ്ങളായെങ്കിലും തൃശൂരിനു പുറത്തേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഔഷധി ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലാണ്. തൃശൂരിലെ ചികിൽസാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയത്. സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചാലും വിവിധ പരിശോധനകൾക്കുശേഷമേ ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

