പാലക്കാട് ∙ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി ബിജെപി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി അംഗമാകുമോ? ആകുമെന്നും സാധ്യതയില്ലെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും പുറത്തും പരക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽനിന്ന് രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന.

പാർട്ടിയിൽ വലിയ മാറ്റമെന്തോ വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന തോന്നലിലാണ് പല നേതാക്കളും. സുരേഷ് ഗോപി കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്നതിനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഇനിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

സുരേഷ് ഗോപിയെ മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയിൽ മൊത്തം പുനഃസംഘടനയുണ്ടാകുമെന്ന ശക്തമായ പ്രചരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായെങ്കിലും നിലവിലെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വംതന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഇതിനൊപ്പം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ ചിലരെ പുതുതായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

∙ കേരളത്തിലേത് ജംബോ കോർ കമ്മിറ്റി

സുരേഷ് ഗോപി ഉൾപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി അഴിച്ചുപണിയാൻ കേന്ദ്രനേതൃത്വം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും കേരളത്തിലെപോലെ വമ്പൻ കോർകമ്മിറ്റിയില്ല. പകരം കോർ ടീമാണ് അവിടങ്ങളിലുള്ളത്. കൂടിവന്നാൽ അഞ്ചുപേരുണ്ടാകും ഈ സംവിധാനത്തിൽ.

ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ‌പോലും കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ല. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നയപരമായ അടിയന്തര തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാണ് ഈ കമ്മിറ്റി ചേരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം പല വിഷയങ്ങളിലാണ് യോഗം. പാ‍ർട്ടിയുടെ പൊതുകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാർ, മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അംഗത്വങ്ങൾ, സംഘടനാ സെക്രട്ടറിമാർ തുടങ്ങി 13 പേരാണ് കേരള ഘടകത്തിലെ കോർ കമ്മിറ്റിയിലുളളത്. പാർട്ടി പ്രവർ‌ത്തനത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവനകളൊന്നും ചെയ്യാതെയുളള ഇത്തരം ഒരു സമിതി തുടരുന്നതിൽ നേതൃത്വത്തിന് അതൃപ്തിയുണ്ട്. എണ്ണം എത്രയെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കമ്മിറ്റി ഉടച്ചുവാർക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.

പാർട്ടി വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉപദേശകസമിതിയെന്ന നിലയിലാണ് കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥാനം. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും പാർട്ടി ഏതു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കോറിന്റെ ചുമതല. പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കന്മാരും ചില വിദഗ്ധരുമടങ്ങുന്ന ചെറിയ സമിതിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടതും.

നരേന്ദ്ര മോദി. Photo: PIB

∙ വിമത നീക്കങ്ങൾ തടയാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം

കേരളത്തിലെ ചില നേതാക്കളുടെ വിമതനീക്കത്തിനും ഇടപാടുകൾക്കുമെതിരെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം ശക്തമായ ചില സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പാർട്ടിയിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. രേഖാമൂലമുള്ള നിരവധി പരാതികളാണ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുളള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽനിന്ന് പുതിയ പ്രഭാരിമാർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയതായാണ് വിവരം. കേരളഘടകത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുവിഷയവും പാർട്ടിക്കു ചേരാത്ത ചിലരുടെ നീക്കങ്ങളും നിലപാടുകളും അക്കമിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതായും അറിയുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തും കോട്ടയത്തും നടന്ന യോഗങ്ങളിൽ പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറും സഹപ്രഭാരി ഡോ. രാധാമോഹൻദാസ് അഗർവാളും നേതൃത്വവുമായി സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിലെ ചില നേതാക്കൾ കേന്ദ്രഭരണത്തിന്റെ തൃപ്തിയിൽ കഴിയുന്നുവെന്ന രൂക്ഷവിമർശനവും ചില ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ അന്നന്ന് വിലയിരുത്താനാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം ഒരുങ്ങുന്നത്. രണ്ടുമാസം മുൻപ് കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാർട്ടി കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ ആശയ വിനിമയത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തായതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്.

കേന്ദ്രനേതൃത്വം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളിൽ ചിലരും അങ്കലാപ്പിലാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം സുരേഷ് ഗോപിയെ കോർകമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന പ്രചരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനത്തേയ്ക്കില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതാണെങ്കിലും ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനവും നിർദേശവുമനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭാവി നീക്കങ്ങൾ.

