വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം: ഇടിച്ച സ്കൂൾ ബസിന് പെർമിറ്റില്ല; സ്കൂളിന് വീഴ്ച

കോഴിക്കോട്∙ കൊടിയത്തൂരിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ അപകട മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്കൂൾ ബസിന് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. അപകടം നടന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് (എംവിഡി) പുതുക്കി നൽകിയത്. പെർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് മോട്ടർ വാഹന ഇൻസ്പെക്ടർ സി.കെ.അജിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.



ഓഗസ്റ്റിൽ അവസാനിച്ച പെർമിറ്റുമായി ബസ് രണ്ടുമാസം സർവീസ് നടത്തി. പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എംവിഡിക്ക് ലഭിച്ചത്. പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ 7500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയെന്നും സ്കൂളിലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവെന്നും എംവിഡി അറിയിച്ചു.

കൊടിയത്തൂർ പിടിഎം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരേ ദിശയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസിൽ ഒരെണ്ണം മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നതിനിടെ ബസുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ബാഹിഷ് (14) ആണ് മരിച്ചത്.

അതേസമയം, ബസിൽ എപ്പോഴും പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കയറ്റാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് എതിരെ മനപ്പൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Death of student in Kozhikode: MVD claims school bus had no permit