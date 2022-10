എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു വകുപ്പുകളും

തിരുവനന്തപുരം∙ പീഡനക്കേസിൽ പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കെതിരെ രണ്ടു വകുപ്പുകൾ കൂടി ചുമത്തി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. വധശ്രമത്തിനും (307), വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുക (354 (ബി)) തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണു ചേര്‍ത്തത്. എൽദോസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്ന അഡി.സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് എൽദോസ് ഒളിവിലാണ്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അഡി.സെഷൻസ് കോടതി 20ന് വിധി പറയും. കഴിഞ്ഞ മാസം 28നാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നു കാട്ടി യുവതി കോവളം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഈ മാസം എട്ടിനാണ് കോവളം സിഐ യുവതിയുടെ പരാതി പരിഗണിക്കാൻ തയാറായത്.

കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതിക്കാരി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സിഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കേസ് കൈമാറി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു നൽകിയ മൊഴിയിൽ പീഡനം നടന്നതായി യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയത്.

