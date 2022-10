സർക്കാരിനെതിരെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയാൽ പോര; തീവ്ര സമരങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി യുഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയാൽ മതിയാവില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ഘടക കക്ഷികൾ. സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കി തീവ്ര സമരങ്ങൾ നടത്താൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു.



നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ആത്മകഥയിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, പിപിഇ കിറ്റ് അഴിമതി, വിദേശയാത്ര, ധൂർത്ത് എന്നിവ ഉയർത്തി സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണു തീരുമാനം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘ഭാരത് ജോഡോ’ യാത്ര സൃഷ്ടിച്ച അനുകൂല സാഹചര്യവും യോഗം വിലയിരുത്തി.

കാസർകോട്ടെ എൻഡോസൾഫാന്‍ ദുരിതബാധിതർക്കായി സമരം നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാബായിയെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച യുഡിഎഫ് സംഘം സമരത്തിനു പൂർണ പിന്തുണ നൽകി.

English Summary: UDF's decision to protest against the Government