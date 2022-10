കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം; യുപി സ്വദേശികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഹർമേൻ പ്രദേശത്ത് തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്നിടത്തേക്ക് ഭീകരർ ഗ്രനേഡ് എറിയുകയായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് കന്നൗജ് സ്വദേശികളായ രാം സാഗർ, മോനിഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ആക്രമണം നടത്തിയത് ലഷ്കറെ തയ്ബ ഭീകരനാണെന്നും ഇയാളെ പിടികൂടിയെന്നും കശ്മീർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: 2 Non-Local Labourers Killed In Grenade Attack In Jammu And Kashmir