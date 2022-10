ന്യൂഡൽഹി ∙ അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആരു ജയിച്ചാലും ഒന്നുറപ്പാണ്; കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനാണ്. 137 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള പാര്‍ട്ടിയില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനായ പത്താമത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ചുമതലയേല്‍ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ നാഷനല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരായ അധ്യക്ഷരില്‍ നാലു പേര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു മുന്‍പും അഞ്ചു പേര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവുമാണ് പാര്‍ട്ടിയെ നയിച്ചത്.

ആദ്യ നാലു പേരും അഭിഭാഷകരായിരുന്നു. 1890ല്‍ അധ്യക്ഷനായ ആന്ധ്രക്കാരന്‍ പനപ്പാക്കം ആനന്ദചാര്‍ലുവാണ് ആദ്യത്തെയാള്‍. രണ്ടാമന്‍ 1894ല്‍ അധ്യക്ഷനായ മലയാളി അഡ്വ. സി.ശങ്കരൻ നായര്‍. ഇന്ത്യന്‍ നാഷനല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നായകനായ ഒരേയൊരു മലയാളി. 1920ല്‍ തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ സി.വിജയരാഘവാചാരിയര്‍ പ്രസിഡന്‍റായി. 1887ല്‍ പാര്‍ട്ടി ഭരണഘടന തയാറാക്കുന്നതില്‍ പങ്കാളിയായിരുന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. 1926ല്‍ ചുമതലയേറ്റ തമിഴ്നാട്ടുകാരന്‍ ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാറാണ് ഈ നിരയിലെ നാലാമന്‍.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം 1948ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനായത് ആന്ധ്രക്കാരനും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും ഡോക്ടറുമായ ബി.പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ– കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ചരിത്രകാരന്‍ എന്നനിലയിലും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. 1959ല്‍ ആന്ധ്രക്കാരനായ നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനായി. പാര്‍ട്ടിയിലെ പിളര്‍പ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് 1977ല്‍ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെ രാഷ്ട്രപതിയായി നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി. ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് കിങ് മേക്കറെന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ.കാമരാജ്. മൂന്നു തവണ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായശേഷം 1964ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ കാമരാജ് നെഹ്റുവിന്‍റെ വിയോഗത്തിനുശേഷം പാര്‍ട്ടിയെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചു.

അവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാന്‍ വിസമ്മതിച്ച നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. മൊറാര്‍ജി ദേശായിയെയും ജഗ്‍ജീവന്‍ റാമിനെയും മറികടന്ന് ലാല്‍ ബഹാദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയെ നെഹ്റുവിന്‍റെ പിന്‍ഗാമിയാക്കിയ ബുദ്ധികേന്ദ്രം. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ അധികാര പദവികള്‍ വിട്ട് സംഘടനാ ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന കാമരാജ് പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. കാമരാജിന്‍റെ പിന്‍ഗാമിയായതും ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ നേതാവ്. ഭരണഘടനാ നിര്‍മാണസഭയിലെ അംഗവും മുന്‍ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എസ്.നിജലിംഗപ്പ 1968ല്‍ അധ്യക്ഷനായി. അദ്ദേഹം നേതൃപദവിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് 1969ല്‍ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പുറത്താക്കുന്നതും പാര്‍ട്ടി പിളരുന്നതും.

1991ല്‍ ഒരേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ ആന്ധ്ര ചാണക്യന്‍ പി.വി.നരസിംഹറാവുവാണ് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതപദവിയിലെത്തിയ അവസാന ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരന്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ നേതാവും നരസിംഹറാവു ആയിരുന്നു.

English Summary: Another South Indian To Lead Congress After A Long Gap