നയിക്കാൻ ഖർഗെയോ തരൂരോ? കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തുടങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസിനെ ഇനി ആരു നയിക്കും? മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയോ ശശി തരൂരോ? കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ 10ന് ആരംഭിച്ചു. ഫലം ഉച്ചയോടെ അറിയാം. എഐസിസി സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബാലറ്റ് ബോക്സുകൾ ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊട്ടിച്ച് വോട്ടെണ്ണുകയാണ്.

എല്ലാ പിസിസികളിലെയും വോട്ടുകൾ കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് എണ്ണുക. വോട്ടെണ്ണിത്തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. 9915 വോട്ടർമാരിൽ 9497 പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിജയമുറപ്പിച്ചാണ് ഖർഗെയുള്ളത്. ഖർഗെയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ച് ആയിരത്തോളം വോട്ട് ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് തരൂർ പക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.



English Summary: Congress To Get First Non-Gandhi Chief In 24 Years Today